Rector de UCR reclama al Conare por divulgación de comunicado sobre distribución del FEES

La publicación de un comunicado por parte del Consejo Nacional de Rectores (Conare), relacionada con la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2026, provocó reacciones adversas en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Precisamente, el rector de esa casa de enseñanza, Carlos Araya, hizo ver su disconformidad con la nota de prensa en un oficio enviado a la presidenta del órgano, María Estrada.

"Hoy, 1.° de setiembre, desde el Consejo Nacional de Rectores se remitió un comunicado denominado 'Conare aprueba acuerdo para avanzar en una distribución más equitativa del FEES 2026'. Este comunicado rompe con la práctica usual de cualquier información que se remita a la prensa desde este órgano. Bien sabe usted, señora presidenta, que la práctica ha sido que el documento se le envía a cada una de las personas rectoras para su revisión y aval, situación que no se ha dado en esta ocasión. "Teniendo en cuenta que la información detallada 'en el comunicado' de prensa es omiso en indicar que el acuerdo de la sesión 49-2025 no está en firme, le ruego indicarme a la brevedad posible la persona que avaló la publicación del citado comunicado", establece la misiva R-6458-2025, de la que Teletica.com tiene copia.

De hecho, el académico planteó un recurso interno de revisión contra la determinación tomada el 28 de agosto pasado, la cual considera "desproporcionada" y contraria a los mecanismos usuales de adopción de acuerdos en el seno del Consejo de Rectores.

Por las razones antes indicadas, Araya pide se anule la decisión y se repita la discusión y eventual votación, hasta que se alcance un pacto de consenso (el que cuestiona se hizo por mayoría).

La oficina de prensa del Consejo de Rectores defendió ante consulta de este medio que su comunicado respondió a la nota de prensa que había hecho antes Araya.

El objetivo de la publicación, sostuvo el departamento de comunicaciones, era "ofrecer una visión más amplia" sobre el proceso de análisis y decisión que se llevó a cabo en el órgano interuniversitario.

La propia Universidad de Costa Rica omitió informar sobre esa misma gestión en la nota de prensa en la que comunicó la oposición de su rector con el acuerdo.

Araya sostiene que, con la determinación del Consejo de Rectores, la institución tendrá "un aumento insuficiente" que la deja sin un "margen real de maniobra" para el ejercicio económico del año entrante.



En ese sentido, la casa de enseñanza estimó que, de mantenerse esa decisión, en 2026 tendrá un incremento real de ¢1.077 millones, cuando históricamente le ha correspondido uno de ¢2.846 millones.



Sobre el oficio, este medio mantiene en trámite una solicitud de posición en la oficina de prensa del Consejo de Rectores.