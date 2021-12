¿Qué buscaron los ticos en Google en el 2021?

El 2021 ha sido un año lleno de desafíos para todas las personas alrededor del mundo. El regreso paulatino a una nueva normalidad se ha visto reflejado en las búsquedas de Google.



En los últimos 12 meses, noticias esperanzadoras han llegado, por ejemplo, el despliegue de la vacunación contra el COVID-19, el regreso de algunos eventos presenciales, la unión de los atletas en los Juegos Olímpicos, entre otros.

Esta es la lista de tendencias de búsqueda en Google en Costa Rica en el 2021:

Tendencias de búsqueda

1. Eurocopa

2. Copa de Oro

3. Copa América

4. Marchamo 2022

5. Restricción vehicular

6. SIRIMEP

7. Usuarios Ministerio de Salud

8. Microsoft Teams

9. Disney Plus

10. Costa Rica vs Honduras



¿Qué?

1. Qué salió en la Nica

2. Qué se celebra el 4 de julio

3. Qué pasa con Whatsapp

4. Qué está pasando en Colombia 2021

5. Qué significa 👉👈

6. Qué significa nashe

7. Qué hora es en España

8. Qué dinosaurio tiene 500 dientes

9. Qué es pansexual

10. Qué está pasando en Afganistán



Deportes

1. Eurocopa

2. Copa de Oro

3. Copa América

4. Costa Rica vs Honduras

5. Costa Rica vs México

6. Costa Rica vs Canadá

7. Costa Rica vs Jamaica

8. Juegos Olímpicos de Tokio

9. Brisa Hennessy

10. Argentina vs Brasil



Películas

1. Eternals

2. Black Widow

3. Cruella

4. Spiderman: No Way Home

5. Ruega Por Nosotros

6. Mortal Kombat

7. Luca

8. Dune

9. El Conjuro 3

10. Shang-Chi



¿Cómo se obtienen estas listas?



Las listas están conformadas mediante la exploración y el análisis de los miles de millones de búsquedas realizadas cada año en el buscador. Para ello se utilizan datos de múltiples fuentes, incluida la herramienta pública Google Trends. Luego se filtra el spam y las búsquedas repetidas para construir las categorías que reflejen mejor el espíritu del año.