Pruebas estandarizadas: qué cambios traen y cuándo se aplicarán en escuelas y colegios

Este miércoles inició la aplicación de la prueba de producción textual en sexto grado y, con ello, entran en la agenda de los padres de familia y sus hijos otra serie de exámenes nacionales.

Se trata de las pruebas estandarizadas, que en el presente curso lectivo introducen cuatro cambios.

El primero, y posiblemente el más importante, es que los exámenes se harán por asignatura, ya no sumativos. Esto quiere decir que los estudiantes deben pasar una prueba por cada una de las asignaturas.

Los alumnos de primaria —sexto grado— tendrán que pasar Matemáticas, Español, Estudios Sociales y Ciencias. Los de secundaria —undécimo grado—, además de esas materias, deben completar Educación Cívica e Inglés.

El objetivo de ese cambio es alcanzar una mayor precisión en los logros y las deficiencias de los alumnos, explicó el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez.

Adicionalmente, se incrementó la cantidad de ítems que los estudiantes deben responder, al pasar de 35-40 a 60 por examen.

"Hace unos minutos un estudiante me preguntaba si la prueba es más difícil. En realidad, la prueba lo que hace es tener una cobertura mayor del currículo que se enseña en las aulas. El hecho de tener más preguntas no significa una mayor dificultad, más sí una mayor cobertura de lo que se enseña en las aulas", señaló el jerarca.

Otro cambio incluye que la selección única ahora tendrá cuatro opciones en lugar de tres. La idea es reducir la posibilidad de "batazos" para captar mejor si el estudiante tiene el conocimiento o si obtuvo correcta la pregunta por "suerte".

Por último, se tiene que se elaborarán informes personalizados por alumno, por centro educativo, por dirección regional y uno más a nivel nacional. Antes, esto ocurría únicamente a nivel local, lo que impedía estandarizar la evaluación.

Calendario cargado

Ahora bien, las pruebas se aplicarán en diferentes momentos del año, según la modalidad educativa.

Por ejemplo, los estudiantes de primaria deberán aplicarla entre el 13 y el 16 de octubre. Esto incluye a los jóvenes y adultos de los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC) y los Centros Integrados de Educación de Adultos (Cindea).



Los de secundaria tendrán sus exámenes del 26 al 30 de octubre. Lo anterior aplica también para quienes estudian en la modalidad nocturna.

Asimismo, las pruebas de lenguas extranjeras se desarrollarán entre el 2 y el 5 de junio en primaria y del 8 al 26 de ese mismo mes en secundaria. Estos exámenes se evalúan con rangos.

Los alumnos de educación técnica harán sus exámenes del 21 al 25 de setiembre. A estos les corresponde la evaluación primero, en tanto que su metodología es distinta y se requiere que culminen la parte académica antes de hacer sus prácticas profesionales.

Nueva evaluación

Este miércoles arrancó la prueba de texto escrito en primaria, la cual tenía más de dos décadas de no aplicarse.

Para Leonardo Sánchez, el regreso de ese examen de redacción es indispensable, pues cree que un sistema que no evalúa ese tipo de competencias carece de un diagnóstico real de las habilidades de sus estudiantes.

Así, la prueba se le efectuará a 66.832 estudiantes en 3.655 escuelas y 55.007 alumnos en 855 colegios.

El director de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública (MEP), Álvaro Artavia, señaló que para primaria se requiere la producción de un texto expositivo de 200 palabras contenidas en cuatro párrafos. Este debe tener una estructura con introducción, desarrollo y conclusión.

Lo que se busca es evaluar la capacidad de organizar el texto y de tener una estructura, además de ortografía y letra legible.

Para secundaria se pretende un ensayo argumentativo de 300 palabras, con introducción, desarrollo argumentativo y conclusión.

A esta población estudiantil se le evaluará la calidad argumentativa, la estructura de las ideas y la organización del texto.

El funcionario indicó que, en la búsqueda de equidad, estandarización y justicia, para la revisión de las pruebas se tendrán educadores y filólogos —tanto activos como pensionados—, de forma tal que se tendrá una calificación centralizada que permitirá a la cartera contar con información para la toma de decisiones en política educativa.

La nota obtenida del examen de redacción corresponderá al 50% de la calificación de Español. El otro 50% será el que se obtenga de la prueba de selección única.