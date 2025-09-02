¿Por qué acudió el Consejo Universitario de UCR a sesión del Conare?

Una delegación del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU-UCR) se hizo presente la mañana de este martes en una sesión del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en medio de la polémica que gira alrededor de un acuerdo tomado el 28 de agosto pasado, sobre la redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).



¿Cuál era el propósito de esa visita? La directora del Consejo Universitario, Patricia Fumero, explicó a Teletica.com que, con esa audiencia, lo que se buscaba eran dos cosas:



-En primer lugar, hacer entrega del análisis de la repartición que hizo el lunes el órgano, a partir del cual se tomaron una serie de acuerdos, como respaldar las gestiones de su rector Carlos Araya, pedir la suspensión del controvertido acuerdo sobre la distribución y que se convoque a una sesión ampliada con la presencia de los cinco consejos universitarios, a fin de que estos estudien cómo proceder ante ese reajuste.



-En segurndo término, también se presentó una coadyuvancia al recurso de revisión que presentó el académico, el cual busca que se anule el acuerdo de redistribución en el tanto que la decisión se tomó por mayoría, en lugar de consenso.



Se supone que ambas gestiones son objeto de análisis de la Asesoría Legal del Consejo de Rectores, según la versión dada por la oficina de prensa de esta última instancia. Por su parte, Araya indicó a este medio que el asunto entró en la agenda de este martes, por lo que deberá discutirse en el transcurso del día.



Un equipo de Teletica.com ha dado seguimiento a la sesión privada desde las afueras de la sede del Consejo de Rectores, en Pavas de San José. El acceso de los medios no está permitido ni siquiera al edificio.



Fumero insistió en que la casa de enseñanza a la que pertenece no se opone a la redistribución, sin embargo, considera que esta debe ampararse en estudios técnicos y sin afectar la sostenibilidad de ninguna de las universidades estatales.



En esa línea, tanto el rector como la directora del Consejo Universitario estiman perjudicial la determinación del Consejo de Rectores. Esto en el tanto que plantea asignarle solo un 27% de los recursos adicionales que se pactaron en la Comisión de Enlace, cuando la Universidad de Costa Rica requiere como mínimo poco más del 45%.



Lo cierto es que la diferencia entre lo asignado y lo pretendido —según las estimaciones de Araya— oscila los ₡1.700 millones; lo cual representa el 0,59% del total que recibirá esa casa de enseñanza del Fondo Especial el próximo año.



