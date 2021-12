Pescadores: "El Gobierno no tiene la capacidad de vigilar 54.000 kilómetros de agua"

Tras la ampliación del área protegida de la Isla del Coco, el sector pesquero nacional cuestiona la falta de capacidad que tiene el Gobierno para vigilar un espacio 26 veces más grande.

Los pescadores no ocultaron su molestia por la firma del decreto que amplía de 2.034 kilómetros cuadrados a 54.844 la zona de protección del parque nacional. Aclaran que no se oponen a la conservación de los ecosistemas marinos, pero no están de acuerdo con la forma en que se planteó por parte de las autoridades.

"Una de nuestras preocupaciones grandes, en ese sentido, es que este proyecto viene a dejar sin empleo a más de 30.000 familias que viven del mar. Nosotros nunca hemos estado en contra de la conservación y lo ambiental de nuestro país, el sector pesquero es consciente de que debemos de conservar, cuidar y proteger el ecosistema marino; pero no de esa manera en que el Gobierno lo declaró", dijo Víctor Hugo Rojas, presidente de la Federación Empresarial de Pescadores y Molusqueros de Costa RIca.

Lea también Nacional Área protegida de la Isla del Coco será 26 veces más grande Con la firma de este decreto, el parque nacional pasará de 2.034 kilómetros cuadrados a 54.844.

Lo que más molesta al sector, que dice sentirse "burlado" y en "total abandono", es que las autoridades no escucharon sus sugerencias acerca del tema: reclaman que el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmara el decreto sin antes hacer un nuevo intento de diálogo.



"Nuestros derechos de opinión fueron evadidos por este Gobierno en las 10 mesas donde estuvimos dando nuestros criterios y observaciones para que esto se pudiera llevar a un buen término (...) Una de las preguntas muy importantes es si el mismo MINAE y el Incopesca tienen la capacidad de dar vigilancia a más de 54.000 kilómetros de agua. Seamos realistas, no la tienen, no lo van a tener", agregó el representante.

Lo que pretendían los integrantes del sector era que se realizara una consulta formal obligatoria antes de tomar la decisión.

Lea también Nacional Pescadores piden al Gobierno modificar proyecto que protege 30% de los mares El sector estima que la propuesta generaría un impacto negativo en el trabajo de más 30.000 pescadores y habitantes de zonas costeras.

Rolando Ramírez, presidente de la Asociación de Pescadores de Puerto Pochote, en Nicoya, Guanacaste, señaló la afectación que tendrá el sector artesanal de pequeña escala y molusquero al interactuar con "un montón de flotas, turismo, palangre y atuneros... Todos vamos a estar en un espacio muy pequeño". Asegura que a este proyecto "le faltó, lo tomaron muy a la ligera, muchos sectores están quedando por fuera".

Por su parte, Emmanuel González, representante del sector de palangre, aseguró que elevarán el tema a las instancias correspondientes. "El sector pesquero nacional recurrirá a las instancias legales para que se tomen las acciones pertinentes y sea, al final, el ente encargado el que determine si esta iniciativa posee vicios o no", dijo tras la consulta de Teletica.com.

El decreto recién firmado también establece que el Área de Manejo Montes Submarinos del Bicentenario pasará de 9.640 kilómetros cuadrados a 106.285, o sea, 11 veces más. El país busca conservar una parte representativa de la Cordillera Volcánica del Coco, hogar de especies endémicas en peligro de extinción.