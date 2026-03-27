Parques nacionales funcionarán con normalidad durante toda la Semana Santa

Durante la Semana Santa, un total de 29 Áreas Silvestres Protegidas del país operarán con normalidad, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

La medida busca mantener la actividad turística y generar ingresos que contribuyan al mantenimiento de estos espacios naturales y al dinamismo económico de las comunidades cercanas.

Volcán Arenal.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) indicó que estas áreas estarán disponibles bajo sus horarios habituales, ofreciendo diversas opciones recreativas para visitantes nacionales y extranjeros. Asimismo, recordó que al menos 11 destinos requieren la compra anticipada de entradas mediante la plataforma digital SICORE.

El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, señaló que "los parques nacionales constituyen espacios destinados a la recreación y el contacto con la naturaleza, con una oferta variada en paisajes y servicios en zonas cercanas a los principales centros urbanos".

Manuel Antonio. Entre los destinos disponibles destacan el Parque Nacional Chirripó, el Parque Nacional Manuel Antonio y el Parque Nacional Carara, este último reconocido por contar con un sendero de acceso universal. También se encuentran habilitados los parques volcánicos como el Parque Nacional Volcán Irazú, el Parque Nacional Volcán Turrialba y el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Por su parte, el Parque Nacional Volcán Poás permanecerá cerrado temporalmente debido al incremento en su actividad volcánica.



De acuerdo con las autoridades, durante este periodo se registra un aumento en la visitación a las áreas protegidas. Estas ofrecen actividades como senderismo, observación de flora y fauna, fotografía, buceo, careteo y otras prácticas ecoturísticas, dependiendo del sitio.



El Entre los destinos disponibles destacan el Parque Nacional Chirripó, el Parque Nacional Manuel Antonio y el Parque Nacional Carara, este último reconocido por contar con un sendero de acceso universal. También se encuentran habilitados los parques volcánicos como el Parque Nacional Volcán Irazú, el Parque Nacional Volcán Turrialba y el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Por su parte, el Parque Nacional Volcán Poás permanecerá cerrado temporalmente debido al incremento en su actividad volcánica.De acuerdo con las autoridades, durante este periodo se registra un aumento en la visitación a las áreas protegidas. Estas ofrecen actividades como senderismo, observación de flora y fauna, fotografía, buceo, careteo y otras prácticas ecoturísticas, dependiendo del sitio.El SINAC también destacó la disponibilidad de servicios e infraestructura en distintos parques. Por ejemplo, el Parque Nacional Chirripó dispone de áreas de descanso, enfermería y alojamiento, mientras que el Parque Nacional Barra Honda cuenta con senderos elevados y accesos hacia la Caverna Terciopelo y el mirador Nacaome.