Parques nacionales funcionarán con normalidad durante toda la Semana Santa
Solo el Parque Nacional Volcán Poás permanecerá cerrado temporalmente debido al incremento en su actividad volcánica.
Durante la Semana Santa, un total de 29 Áreas Silvestres Protegidas del país operarán con normalidad, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
La medida busca mantener la actividad turística y generar ingresos que contribuyan al mantenimiento de estos espacios naturales y al dinamismo económico de las comunidades cercanas.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) indicó que estas áreas estarán disponibles bajo sus horarios habituales, ofreciendo diversas opciones recreativas para visitantes nacionales y extranjeros. Asimismo, recordó que al menos 11 destinos requieren la compra anticipada de entradas mediante la plataforma digital SICORE.
El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, señaló que "los parques nacionales constituyen espacios destinados a la recreación y el contacto con la naturaleza, con una oferta variada en paisajes y servicios en zonas cercanas a los principales centros urbanos".
De acuerdo con las autoridades, durante este periodo se registra un aumento en la visitación a las áreas protegidas. Estas ofrecen actividades como senderismo, observación de flora y fauna, fotografía, buceo, careteo y otras prácticas ecoturísticas, dependiendo del sitio.
El SINAC también destacó la disponibilidad de servicios e infraestructura en distintos parques. Por ejemplo, el Parque Nacional Chirripó dispone de áreas de descanso, enfermería y alojamiento, mientras que el Parque Nacional Barra Honda cuenta con senderos elevados y accesos hacia la Caverna Terciopelo y el mirador Nacaome.
Las autoridades reiteraron que la compra de entradas puede realizarse en línea a través del sitio web oficial del SINAC, así como en plataformas digitales habilitadas, con el fin de facilitar el acceso y mejorar la experiencia de los visitantes durante este periodo.