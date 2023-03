Nuevas mutilaciones de cocodrilos preocupan a biólogos y operadores turísticos

"El cocodrilo, más que un problema, puede ser una oportunidad. Y en Tárcoles se aprovechan para generar ingresos por medio del turismo. Pero, si no hay cocodrilos, no hay turismo; si no hay turismo, se pierde empleo, y si se pierde empleo, la delincuencia aumentará. Esto es un círculo vicioso. El eliminar animales silvestres de su ecosistema afectará a los turoperadores y creará un encadenamiento negativo a la sociedad", detalló el biólogo de la UNA.