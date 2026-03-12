Listas de espera de la Caja en cirugías o citas especializadas ya superan el medio millón

Más de medio millón de costarricenses espera por una cirugía o una cita con un especialista en el país.

Mientras tanto, el Colegio de Médicos arremete contra un proyecto que abriría la puerta al ingreso de más médicos especialistas extranjeros.

La propuesta, identificada como expediente 24.015, plantea declarar la escasez de médicos especialistas y así facilitar la contratación de profesionales extranjeros. Sin embargo, el gremio médico rechaza la iniciativa, al considerar que abre las puertas sin procesos adecuados de reconocimiento ni equiparación de títulos.

Por su parte, la diputada impulsora del proyecto defiende que se trata de una solución necesaria, ya que formar nuevos especialistas en el país requiere al menos 10 años.

Actualmente, la lista de pacientes en espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alcanza unas 530.000 personas, entre citas con especialistas y procedimientos quirúrgicos.