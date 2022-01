Ley de usura excluyó a unas 280 mil personas del acceso al crédito, según Sugef

La Ley de usura expulsó del sistema de crédito formal a unas 280 mil personas, así lo aseguró este miércoles la superintendente General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar, ante los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios, durante la presentación del primer informe anual de la entrada en vigencia de la Ley Nº 9859.

Según explicó la superintendente, tras la ley que estableció topes a las tasas de interés, el sistema dejó de atender a cerca de 280 mil operaciones, que además presumen se concentran en los sectores de menores ingresos del país, y la mayoría de ellas se dieron en la banca privada.

La reducción de operación se concentró, dijo la jerarca, en tarjetas de crédito y operaciones de consumo.

“Si bien no tenemos un perfil específico, es probable que se asocien a las personas con menores ingresos, que estas personas no es que no tengan la necesidad de crédito, sino que las desplazamos para que sean atendidas probablemente en un mercado informal y probablemente a mayores tasas”, agregó Aguilar.