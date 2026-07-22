Lanamme cuestiona uso de recursos públicos tras detectar reparaciones en obra no recibida

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos luego de detectar que se realizaron trabajos de conservación en una carretera que, según sus registros, ni siquiera había sido aceptada formalmente por la Administración.

El hallazgo forma parte de una auditoría realizada en la Ruta Nacional 106, en Ulloa de Heredia, donde se identificó que se ejecutaron labores de conservación sobre tramos que previamente habían sido intervenidos mediante un proyecto de obra nueva.

De acuerdo con el informe del Lanamme, la obra original todavía no contaba con la aceptación oficial por parte de la Administración. Incluso, el laboratorio indicó que esos trabajos habían sido catalogados como "trabajos en condición de rechazo".

Para el Lanamme, esta situación genera un serio cuestionamiento sobre la planificación y ejecución de las intervenciones viales, especialmente cuando implican la inversión de fondos públicos.

El laboratorio considera que resulta necesario analizar por qué se destinaron recursos para realizar labores de conservación en una infraestructura cuya obra principal aún presentaba observaciones pendientes y no había sido recibida oficialmente.

El caso de la Ruta Nacional 106 forma parte de una auditoría más amplia que evaluó proyectos de conservación en seis rutas nacionales.

Entre los principales hallazgos se identificaron deterioro prematuro del asfalto, deficiencias en los sistemas de drenaje, problemas en la ejecución de obras y otras fallas que comprometen la calidad de la infraestructura vial.

Ante estos señalamientos, Telenoticias consultó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para conocer su posición.

Sin embargo, al cierre de esta edición, la institución no había emitido una respuesta sobre las observaciones realizadas por el Lanamme.



