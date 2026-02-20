Hospital de Pérez Zeledón se ahoga ante falta de camas, personal y especialistas

El Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón enfrenta una crisis por la falta de camas, personal y especialistas (ver video adjunto de Telenoticias).

Actualmente, 120 personas esperan por una cama de hospitalización, mientras que la mayor saturación se registra en el servicio de emergencias.

Un video reciente muestra la situación en el área de preobservación, donde deberían permanecer 6 pacientes, pero en ese momento había 54 personas.

Quienes requieren hospitalización esperan en sillas de ruedas, pasillos u otras áreas improvisadas.

El servicio de emergencias recibe hasta 700 personas en un solo día, lo que ha generado una saturación del 200%. Las camas, enfermeros y médicos no alcanzan para atender la demanda.

La falta de personal médico y de camas se agravó tras la salida de varios especialistas, muchos de ellos después de la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, que incluyó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Desde la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca) se pide a la Junta Directiva de la institución administradora de servicios públicos de salud que atienda la situación y busque soluciones urgentes.

La población en la Zona Sur ha crecido exponencialmente, pero el hospital mantiene la misma capacidad de hace 60 años.

Actualmente, solo cuenta con seis quirófanos, insuficientes para la demanda de la región.

​