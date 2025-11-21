Nacional
Gobierno, rectores y estudiantes acuerdan repartición de fondos postergados del FEES
El pacto de distribución de los recursos pendientes de desembolso, correspondientes a los presupuestos de 2020 y 2021, fue propuesto por el Poder Ejecutivo.
A partir de una propuesta del Gobierno de la República, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y estudiantes pactaron una asignación de recursos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), correspondientes a 2020 y 2021.
Los fondos serán distribuidos de manera igualitaria entre todas las universidades públicas, informaron las partes en un comunicado la noche del jueves.
Desde el inicio de las negociaciones, los actores que participaron en ellas se inclinaron por garantizar que los recursos públicos se distribuyan con "justicia, equilibrio y responsabilidad", de manera que cada casa de enseñanza pueda contribuir al desarrollo en igualdad de condiciones.
El acuerdo, suscrito en la Comisión de Enlace, establece:
- ¢62.590 millones en fondos postergados de 2020 y 2021.
- Giro en ocho tractos anuales, a partir del 2026, adicionales a los pagos ordinarios del Fondo Especial.
- Distribución estrictamente igualitaria entre todas las universidades, con el único ajuste técnico correspondiente a la Universidad Técnica Nacional (UTN), según los montos históricos.
- Destino exclusivo para inversión (gasto de capital).
- Seguimiento y control por parte de la Comisión de Enlace para garantizar el cumplimiento del acuerdo.