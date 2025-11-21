Gobierno, rectores y estudiantes acuerdan repartición de fondos postergados del FEES

A partir de una propuesta del Gobierno de la República, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y estudiantes pactaron una asignación de recursos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), correspondientes a 2020 y 2021.

Los fondos serán distribuidos de manera igualitaria entre todas las universidades públicas, informaron las partes en un comunicado la noche del jueves.

Desde el inicio de las negociaciones, los actores que participaron en ellas se inclinaron por garantizar que los recursos públicos se distribuyan con "justicia, equilibrio y responsabilidad", de manera que cada casa de enseñanza pueda contribuir al desarrollo en igualdad de condiciones.

El acuerdo, suscrito en la Comisión de Enlace, establece: