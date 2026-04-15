Funcionarios cierran portones vehiculares y van a paro en distintas sedes de la UCR

Personal de la Universidad de Costa Rica (UCR) protesta en diferentes sedes de la casa de enseñanza superior, en reclamo por una deuda en anualidades y el escalafón administrativo de 2020.

Las manifestaciones incluyen el cierre de portones vehiculares en las oficinas de Santa Cruz y Turrialba, así como un paro de labores en San Ramón (Occidente), confirmó a Teletica.com el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), Hárold Chavarría.

El dirigente aclaró que los movimientos, de momento, son representativos y se llevan a cabo sin afectar el ingreso de peatones a las instalaciones, ni las funciones esenciales del centro educativo.

"No se pretende afectar ni a la institución ni a los usuarios de la institución. Pero somos defensores férreos de los derechos laborales y la Convención Colectiva de Trabajo. Y estamos en la legítima defensa de nuestros derechos laborales. No solo lo dice el sindicato, está respaldado por los criterios jurídicos y por las resoluciones de la Sala Constitucional", enfatizó Chavarría.

El acuerdo del Consejo Organizativo del Sindicato de Trabajadores contempla movimientos similares en nuevas localidades en el transcurso de los próximos días.

De hecho, se mantienen convocatorias para plantones en las afueras de la Rectoría, la Vicerrectoría Administrativa y el Consejo Universitario para toda la semana en la sede Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca.

Precisamente, el segundo de los órganos convocó a los dirigentes del movimiento a un encuentro a la 1:00 p. m. de este mismo miércoles. Este medio mantiene en trámite una consulta al respecto ante la oficina de prensa de la casa de enseñanza.

Mediante las diferentes manifestaciones, el Sindicato de Trabajadores busca "reiterarle" a la actual administración los compromisos firmados hace un año sobre el pago de deudas salariales con los empleados por incumplimiento de la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT).

La línea trazada para el inicio de las protestas se deriva de una reunión celebrada el 8 de abril pasado, en la que —sostiene la organización gremial— la Vicerrectoría Administrativa señaló que no tiene claridad sobre los acuerdos asumidos por el rector Carlos Araya ni negociaciones al respecto.

Esto último incluía el pago del escalafón administrativo de 2020, que debía realizarse en el primer cuatrimestre del año. Ahora, la universidad pidió que la cancelación de esa deuda se postergue por cuatro meses más, alegando problemas con el sistema de la Oficina de Recursos Humanos. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores rechazó tal posibilidad.

"No estamos pidiendo aumentos salariales, estamos pidiendo que se nos pague lo que a derecho nos corresponde y la misma Sala Constitucional nos ha dado la razón, validando las convenciones colectivas con su valor de ley profesional entre partes con respaldo constitucional", subrayó Chavarría.



Además del escalafón administrativo de 2020, a los empleados se les adeuda meses de anualidad de ese mismo año.

De igual forma, el Sindicato de Trabajadores pretende ejercer presión para el pago del escalafón administrativo 2026, que vence el próximo 30 de abril.