Exdiputados piden renuncia a director de la DIS por “maniobra embustera” en denuncia

"¿Cómo es que un grupo de 50 personas, como lo dice él, se reúne para montar la estrategia para matar un Presidente? ¡Por María Santísima! Un hombre de estos (Jorge Torres) no puede estar un día más como director de Inteligencia. Pero es un estúpido o es un servil. Porque yo no creo que sea estúpido".

De esa manera se refirió el exdiputado Célimo Guido a la denuncia que presentó en su contra la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), por supuestamente haber planeado el asesinato del mandatario Rodrigo Chaves.

En entrevista con Teletica.com, el líder del Movimiento Rescate Nacional exigió a la cabeza de ese servicio dejar su cargo.

Mismo pedido lanzó el también excongresista Óscar Campos, ante una consulta separada de este medio.

"El pedido de renuncia es un hecho, y me parece que está creciendo, que ojalá tengan la posibilidad los diputados también de entrar a valorar temas por ahí", comentó el también excandidato del Partido Encuentro Nacional (PEN).

Aunque Campos no quiso ahondar en qué debe estudiar la Asamblea Legislativa al respecto del caso, Guido sí lo hizo y no tuvo tapujos en precisarlo: deben legislar sobre el cierre de la Dirección de Inteligencia y Seguridad.

El primero de los exdiputados reconoció que abogados se le han acercado, luego de que se publicara su presunta implicación en un plan para acabar con la vida del gobernante.

"Nosotros tenemos cabeza fría. Entendemos que esta es una maniobra embustera y que debe tener consecuencias", puntualizó Campos. "A mí me parece que no solo debe renunciar. A mí me parece que hay que valorar otras cosas, si hay alguna acción penal... me parece que hay cosas con las que hay que darle pensamiento y no adelantar criterio, pero por eso es que estamos valorando todas esas cosas", agregó.

Los excongresitas encabezan una denuncia que Torres presentó contra seis personas por aparente tentativa de homicidio y supuesta conspiración. La misma se originó de grabaciones de una reunión ocurrida el 13 de enero pasado en Escazú, en las que —entre risas— se sugirió designar a Guido “presidente interino” o “dictador por 18 días”.

Tan solo un día antes, el mismo director atribuyó a la comunicadora social Stella Chinchilla un presunto pago a un sicario para matar al mandatario, el cual extrajo de capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp, que la mujer rechaza haber escrito.

Sobre el particular, Teletica.com tiene en trámite una consulta a Torres, remitida desde el jueves al departamento de comunicaciones del Ministerio de la Presidencia, al cual está adscrito el servicio de inteligencia.