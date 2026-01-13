“Es un montaje”, dice denunciada por supuesto plan para matar al Presidente

"Es un montaje", así lo califica Stella Chinchilla, quien fue denunciada por el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres, sobre un supuesto plan para matar al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Torres en persona asistió este martes a la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia. En el documento se señala que ella, supuestamente, sostuvo conversaciones con otra persona, vía Whatsapp, en una de las cuales da a entender, según la denuncia, que pagó por un acto de sicariato en contra del mandatario.

Este medio contactó a Chinchilla, quien indicó que todo se debía a un "burdo montaje", mientras afirmaba que estaba por contactar a un abogado.

"No sé de qué me acusan, la verdad, de que yo pagué, lo que entiendo es que me están acusando de que yo pagué para mandar a un sicario, algo así me dijo alguien por ahí, pero ya estoy llegando donde el abogado", añadió.

"Ya no voy a decir nada más, nada más que este es un montaje burdo, cochino, como es este gobierno", agregó.

Al consultársele sobre el supuesto mensaje contenido en la denuncia, Chinchilla indicó que era falso.

"No, soy fiel defensora de los derechos humanos, no creo en la pena de muerte en cualquier sociedad del mundo", respondió.

Además, ante la pregunta de si ella lo habría escrito, respondió: "No, jamás, no, nunca escribí eso, y nunca lo escribiría"

Stella aclaró que ella no es una periodista sino es una comunicadora.

"Soy una comunicadora muy incómoda, yo no soy periodista, por favor aclárenlo, nunca me he llamado periodista, yo soy comunicadora porque me hice en la calle, por las necesidades de este país, de una comunicación desde la calle, y jamás, jamás haría una cosa de este tipo, y hago responsable a este gobierno y a cualquier chabelo que se meta con mi familia".

También se le preguntó que cuándo se enteró de la noticia y explicó que esta misma tarde. "Yo supe hace cinco minutos, porque estaba en una actividad que no encendí el teléfono, cuando me di cuenta, tenía un montón de llamadas".

¿Qué dice la Fiscalía?

Este martes, la Fiscalía General confirmó que recibió una denuncia en contra de una mujer de apellidos Chinchilla Mora, como sospechosa de cometer el aparente delito de amenazas, en perjuicio del Presidente Rodrigo Chaves.



"Ante dicha información, el despacho remitió el caso al OIJ y le solicitó llevar a cabo las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación. Asimismo, requirió a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito realizar lo correspondiente en este tipo de casos", indicaron desde el departamento de prensa de la Fiscalía General.



El caso corresponde al expediente 26-000008-0033-PE.



También, se especificó que el fiscal general, Carlo Díaz, brindó declaraciones esta tarde, donde "enfatizó que este caso se atenderá con la seriedad que corresponde y se realizarán todas las diligencias correspondientes para su resolución".

Lea también