¿De qué forma consiguió la UCR una mayor asignación del FEES tras nuevo acuerdo del Conare?

Una extensa sesión del Consejo Nacional de Rectores (Conare) celebrada el martes, culminó con un nuevo acuerdo unánime de distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que vino a solucionar cinco días de polémica por el monto dado a la Universidad de Costa Rica (UCR).

El pacto implicó una serie de ajustes para satisfacer la urgencia de una asignación mayor para esa casa de enseñanza.

Valga recordar que en el acuerdo del 28 de agosto pasado, a esa institución se le asignó 27,56% del incremento que tendrán las universidades estatales el próximo año (por ¢5.421 millones).

Pero luego de que ese pacto fuera anulado al acogerse un recurso de revisión planteado por el rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya, ese monto subió a 29,91%.

Adicionalmente, ese centro de educación superior recibirá ¢659,9 millones. Estos recursos provienen del superávit del Consejo de Rectores y dineros del Fondo del Sistema.

De igual forma, para lograr ese incremento, se reasignó una parte de lo otorgado a la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Con esos recursos extra, sumados a lo que se acordó por concepto de distribución, la Universidad de Costa Rica recibirá un 41,84% de ¢5.421 millones.

El total global del Fondo Especial para la Educación Superior que se entregará a esa casa de enseñanza es de ¢296.511 millones.



¿Y las otras U?

La segunda institución que recibirá más presupuesto es la Universidad Nacional, con ¢123.456 millones.

Después está el Tecnológico de Costa Rica (ITCR), al que se le asignaron ¢66.581 millones; la Universidad Estatal a Distancia (UNED) con ¢56.183 millones, así como la Universidad Técnica Nacional (UTN) con ¢40.326 millones.

El Consejo de Rectores obtendrá ¢9.313 millones, mientras que los recursos destinados a áreas como docencia o investigación ascienden a los ¢1.113 millones.

Ahora, el órgano interuniversitario consolida un proceso de transformación presupuestaria para garantizar una distribución más equitativa y estratégica de los recursos.

En un comunicado, esa instancia defendió que esta repartición se enmarca en el compromiso de fortalecer el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal (SESUE), en conformidad con el artículo 85 de la Constitución Política.

La nota de prensa, además, precisa que la distribución incluye:

¢31.113 millones para la consolidación de líneas estratégicas institucionales, como regionalización, bilingüismo, fortalecimiento de carreras STEM, fortalecimiento de tecnologías y de educación virtual.

¢93 millones para ajustes redistributivos en las asignaciones del Tecnológico, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica para avanzar hacia una mayor equidad presupuestaria en el sistema.

Distribución diferenciada del capital, destacando que la mayor parte de los recursos para inversión corresponde a la Universidad de Costa Rica, seguida por la Universidad Nacional.

¢5.915 millones para mantenimiento del Fondo del Sistema, que respalda proyectos e iniciativas conjuntas en docencia, tecnología, redes de investigación, cooperación académica nacional e internacional, extensión y acción social, así como atención de programas de vida estudiantil.

¢2.938 millones de incremento para becas.

Revisión inflacionaria en julio y de diciembre de 2026 para posibles ajustes en el Fondo Especial.

Conformación de una comisión técnica que analizará mecanismos y posibilidades para la recuperación de recursos postergados.

Reintegro de ¢340 millones al presupuesto del Consejo de Rectores, en caso de recibir recursos adicionales producto de la revisión de la inflación

El acuerdo además se enmarca en los compromisos del próximo Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) 2026–2030, al reafirmar el enfoque de política pública del sistema universitario en cuanto a sostenibilidad financiera, impacto social y articulación interinstitucional.