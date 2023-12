¿Cuántos tamales recomiendan comer a personas diabéticas e hipertensas?

“La idea es que no se pasen de tres por semana, ojalá no se los coman el mismo día; ojalá sea en el desayuno o almuerzo, o muy tarde en el cafecito: mejor no cenarlo, porque es un alimento muy pequeñito, pero tiene muchas calorías, es alto en harina. No solo a la persona que padece de diabetes le puede alterar el azúcar, sino también al que padece de presión, depende de cómo arreglen la masa”, explicó Karol Céspedes, nutricionista de Coopesiba R.L.