¿Cuáles son las prioridades del Gobierno y las universidades en la negociación del FEES?

El Gobierno de la República y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) volvieron a la mesa el martes para negociar cuál será el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

Ambas partes empezaron a marcar la cancha de cara a conversaciones que suelen extenderse por semanas y que, con el pasar del tiempo, tienden a volverse más pesadas.

¿Pero qué temas llevó cada quien a la Comisión de Enlace?

La posición del Poder Ejecutivo parece hasta reiterativa. Los temas han sido los mismos en los últimos años: más recursos para becas y para las sedes regionales, así como la urgencia de mejorar la definición de indicadores de cumplimiento.

"Fue una primera negociación donde el Gobierno estableció cuáles eran sus prioridades y las prioridades, que tienen que ver con que cada recurso que provenga de los impuestos de los costarricenses debe utilizarse eficientemente, eficazmente y pertinentemente. Y en el caso de los recursos del FEES no son excepción. Los recursos tienen que ir dirigidos al estudiante y al crecimiento y desarrollo del país, por eso es que hemos planteado de inicio una serie de temas que consideramos que son indispensables en la negociación y que hemos venido planteando desde hace tres años", explicó el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez.

Uno de los puntos en los que hizo énfasis el jerarca, es el de incrementar las inversiones dirigidas a las estudiantes en condición de pobreza.

Ahí, las universidades públicas sacaron pecho al asegurar el cumplimiento de un acuerdo suscrito hace un año, de que la mitad del aumento de ¢5.876 millones (equivalente al 1%) que recibieron el año anterior fue destinada a becas.

"Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional (UNA), nosotros recibimos ¢988 millones de incremento del FEES e invertimos ¢1.174 millones en el crecimiento del fondo de becas. De igual forma, la Universidad de Costa Rica (UCR), por ejemplo, utilizó un 89,4% de los recursos o el Tecnológico hizo un uso de aproximadamente 1,2% de los recursos de crecimiento en el rubro de becas", aseveró el presidente del Consejo de Rectores, Jorge Herrera.

Las dos partes coinciden en la necesidad de fortalecer el sistema de ayudas a personas en condición de vulnerabilidad, pero ninguna ahondó en los cambios que pretenden sean impulsados y los recursos que se dispondrán para ellos.

A ello, Sánchez agregó la necesidad de incrementar la matrícula en carreras de alta demanda laboral y de acortar los tiempos de graduación de las carreras, tanto en bachillerato como en licenciatura.

"Creo que esta primera sesión era importante para delimitar cuál era la base de la negociación. Por eso es que también hablamos del panorama macroeconómico del comportamiento de la inflación", subrayó el titular. Entretanto, el rector de la Universidad Nacional complementó: "El Gobierno lo que hizo fue mostrarnos algunos indicadores macroeconómicos, sobre todo, por ejemplo, la inflación acumulada, cómo ha venido creciendo, o cómo más bien se ha venido comportando la tasa de recaudación de recursos vía impuestos y, en general, nos hizo un panorama sobre la situación, el nivel de endeudamiento del país y las variables macroeconómicas en general".

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) insistió en que deben generarse metas, como parte de una intención de medir el desempeño y el uso de los fondos públicos por parte de las casas de enseñanza superior.

Ahí se adelantó que, como parte del próximo Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, se vislumbran modificaciones de cara al Fondo Especial.

"En este factor es importante aclarar que las universidades siempre hemos rendido cuentas y vamos a seguir rindiendo cuentas porque reconocemos que el FEES es una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y las universidades públicas, que tenemos que garantizar que el uso de los recursos que se asignan al FEES sea un uso racional y eficiente en pro del cumplimiento de nuestros objetivos", subrayó Herrera.

La Comisión de Enlace, además, definió la alternancia de sedes para el diálogo, así como las vocerías que comunicarán los resultados de cada uno de los encuentros.

Ahora las conversaciones se reanudarán el 7 de abril próximo en las instalaciones del Consejo de Rectores, en Pavas, San José.