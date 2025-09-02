Consejo Universitario de UCR respalda a rector y pide suspender redistribución de FEES

La disputa alrededor de la redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2026 sumó un nuevo actor.

Este martes, una representación del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU-UCR) se desplazó a la sede del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en Pavas de San José, para pedir una audiencia relacionada con el ajuste acordado el jueves pasado en esa instancia.

Dicho traslado llega tan solo un día después de que el Consejo Universitario tomara una serie de decisiones contra el reajuste pactado por el órgano interuniversitario. Estas incluyen:

Respaldar las decisiones del rector Carlos Araya.

Exigir al Consejo de Rectores la suspensión del acuerdo de redistribución del Fondo de Especial.

Que se convoque a una sesión ampliada (es decir, con la participación de los consejos universitarios de las casas de enseñanza superior públicas).

Solicitar los escenarios técnicos con datos que incluyan un plan a mediano y largo plazo en el que se pueda hacer una redistribución ordenada sin poner en peligro el funcionamiento y la sostenibilidad de ninguna universidad.

Exigir respeto a la voz de la Universidad de Costa Rica y de las condiciones materiales para su adecuado funcionamiento.

Que se diseñe de un espacio de renegociación abierto a las comunidades universitarias del Consejo de Rectores.

Al cierre de esta publicación, el Consejo de Rectores se mantiene en sesión.

De momento, se desconoce si este martes se discutirá un recurso de revisión presentado por Araya contra el acuerdo.