Conavi deberá pagar casi ₡7 mil millones a H. Solís–La Estrella por atrasos en Circunvalación

Los retrasos en la construcción del tramo de Circunvalación Norte están cerca de convertirse en un nuevo costo millonario para el Estado.

El Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) aprobó reconocer ₡6.901 millones al Consorcio H. Solís–La Estrella tras un reclamo por los costos indirectos que, según la empresa, generó la extensión del plazo de ejecución de la obra.

Circunvalación Norte comenzó a construirse en setiembre de 2017 y fue inaugurada hasta octubre de 2024, más de cuatro años después de la fecha prevista inicialmente.

Esos atrasos fueron el fundamento del reclamo presentado por el consorcio, el cual fue acogido por el Conavi.

No obstante, el reconocimiento económico aún no se hará efectivo. El Consejo de Administración dispuso que primero deberá verificarse la existencia de contenido presupuestario suficiente; o, en su defecto, realizar las modificaciones necesarias para respaldar el desembolso.

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) indicaron que este tipo de reconocimientos responde a los atrasos que experimentó el proyecto durante su ejecución.

La decisión se conoce, además, en momentos en que un reciente informe de auditoría técnica del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme - UCR) advirtió sobre deterioros prematuros, obras inconclusas y aspectos de seguridad vial que aún requieren atención en Circunvalación Norte.

Entre los principales hallazgos figuran grietas en el viaducto, juntas abiertas, problemas de drenaje, acumulaciones de agua y desgaste acelerado de la demarcación vial.