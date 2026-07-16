CNE anuncia que octavo simulacro nacional tendrá enfoque de multiamenaza

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció que el octavo Simulacro Nacional se llevará a cabo el próximo 12 de agosto, a partir de las 10 a. m., con el objetivo de fortalecer la preparación de la población ante diferentes situaciones de emergencia.

Para esta edición, el ejercicio tendrá un enfoque multiamenaza, por lo que cada participante pondrá en práctica su plan de emergencia de acuerdo con los riesgos presentes en su comunidad o centro de trabajo.

Entre los escenarios contemplados se encuentran sismos, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, huracanes, incendios y tsunamis, con el fin de que las personas sepan cómo actuar de manera oportuna y organizada ante cualquiera de estas eventualidades.

La CNE destacó que este simulacro busca fortalecer la cultura de la prevención y fomentar que las familias, instituciones educativas, empresas e instituciones públicas revisen y actualicen sus protocolos de respuesta ante emergencias.

En la edición anterior participaron más de 1,4 millones de personas, una cifra que refleja el interés de la población por prepararse ante posibles desastres naturales y otras situaciones de riesgo.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta nueva jornada, reforzar sus planes de emergencia y promover una adecuada preparación que contribuya a proteger vidas y reducir el impacto de futuras emergencias.



