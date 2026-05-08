CCSS implementa herramienta de inteligencia artificial en intento por bajar listas de espera

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) implementó una herramienta de inteligencia artificial (IA) para depurar las listas de espera en consulta externa, procedimientos y cirugías.

El objetivo es mejorar la precisión de los registros, optimizar el uso de salas de espera y dar una atención más oportuna a los usuarios de los establecimientos públicos de salud.

De acuerdo con el anterior gerente médico de la institución, Alexander Sánchez, esta tecnología permitirá actualizar con mayor rapidez los casos que ya no requieren, por ejemplo, de una cirugía, una cita o alguna atención particular, así como corregir los registros cuando corresponda.

La entidad que vela por la seguridad social garantizó que el proceso contempla validación humana previa en cada caso que identifique el sistema, de manera que retirarán de las listas solo las personas que así lo deseen, que fueron atendidas en otros centros médicos, que dejaron de necesitar el procedimiento, que tienen contraindicaciones o que fallecieron.

Así, se pretende enfocar la capacidad operativa en los pacientes que realmente lo requieren.

"Las listas de espera deben reflejar la realidad clínica de cada paciente. Esta tecnología nos ayudará a agilizar procesos y a utilizar de manera más eficiente los recursos quirúrgicos y administrativos disponibles para beneficiar a la población usuaria", explicó el doctor.

Con la nueva herramienta, un bot automatiza la identificación y clasificación de "casos no resolutivos" dentro de la lista de espera quirúrgica, mediante el cruce de información proveniente del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), el Registro Civil, las redes de servicios institucionales y los registros de prestadores de servicios externos.

Sánchez garantizó que el sistema opera en apego a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, con mecanismos de control y auditoría para garantizar la seguridad de la información.

Hasta ahora, la actualización de listas de espera requiere procesos manuales de contacto y validación con miles de pacientes, lo que implica una importante inversión de tiempo y recurso humano. Durante esas gestiones, la Caja identifica con frecuencia casos de personas que, por alguna de las razones citadas, ya no necesitan el procedimiento.

Datos de la Gerencia Médica muestran que, entre 2023 y el primer trimestre de 2026, la institución resolvió 367.403 pacientes provenientes de la lista de espera quirúrgica y depuró 136.774 casos que ya no requerían resolución quirúrgica por esta vía.

Además, la razón entre pacientes operados y casos depurados mejoró de 2,21 en 2023 a 4,50 en el primer trimestre de 2026, lo que significa que actualmente se logra operar a más personas por cada caso retirado de la lista de espera.

En ese mismo periodo, la tasa de depuración disminuyó de 31,2% a 18,2%, lo que refleja listas de espera más precisas y con menor cantidad de registros desactualizados.

La implementación del sistema forma parte del Plan Estratégico Institucional 2026–2030 para la atención de listas de espera, el cual contempla la resolución de 100.125 pacientes entre mayo y octubre de este año, mediante una inversión institucional de ₡7.122 millones en jornadas de producción extraordinaria.

Proceso de depuración

El coordinador de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), Enué Arrieta, explicó que el bot fue entrenado con patrones históricos de depuración utilizados por la institución y contempla 15 categorías oficiales de resolución, como "No desea operarse", "Ya no necesita el procedimiento", "Operado en otro centro", "No se localiza", "Contraindicación médica" y "Fallecido".

Las cinco principales categorías concentraron el 70% de las depuraciones efectuadas entre 2023 y 2025.

"Gracias a la automatización se podrá reducir de semanas a horas el tiempo requerido para identificar casos candidatos a depuración", destacó Arrieta.

De acuerdo con el funcionario, la herramienta también fortalecerá la trazabilidad y la transparencia de los procesos institucionales.

"El sistema deja evidencia de cada depuración realizada, incluyendo fecha, fuente de información y justificación técnica. Además, ninguna persona será retirada de la lista sin validación humana previa", garantizó el coordinador.

Asimismo, el sistema permitirá reforzar estrategias de localización de pacientes mediante contacto multicanal, incluidas llamadas telefónicas, mensajes SMS y notificaciones a través del Expediente Digital.

La Caja aseguró que la herramienta no elimina pacientes de manera automática ni indiscriminada, sino que facilita la revisión y validación de los casos mediante supervisión humana.