Carlo Díaz reprocha a fiscales que pidieron absolutoria de Celso Gamboa y Johnny Araya

El pedido de absolutoria de los exfiscales Celso Gamboa y Berenice Smith, así como del exalcalde de San José, Johnny Araya, tuvo importantes repercusiones en el Ministerio Público.

Valga recordar que el 13 de agosto pasado, cuando el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública libró de culpas a los tres exfuncionarios del cargo de tráfico de influencias que se les seguía desde 2017, el fiscal general Carlo Díaz ordenó un análisis de las actuaciones de la institución que dirige a lo largo del trámite del expediente 17-000039-0033-PE.

En las conclusiones de ese debate, que estuvo a cargo por los fiscales Natalia Villalta y Carlos Rodríguez, este último solicitó la absolutoria de los imputados, después de que —a criterio de ambos— en el contradictorio no se logró probar que Gamboa y Smith ejercieran alguna influencia sobre su subalterna Natalia Rojas, para lograr alguna ventaja en favor de Araya, como lo sostenía la acusación (de la que además alegó no estaba bien hecha, como lo concluyeron los jueces Franz Paniagua, Alfredo Arias y Rosaura García).

La cabeza del Ministerio Público reveló los resultados de ese estudio el lunes en una entrevista con Noticias Columbia, y amplió sobre los mismos este martes, ante consulta de Teletica.com.

Díaz explicó que, una vez finalizado el análisis encomendado a un equipo de experimentados fiscales, a partir del cual la fiscala subrogante y jefa de la Unidad de Capacitación y Supervisión, Karen Valverde, emitió un informe que determinó que la acusación presentada en el presente caso sí contaba con los elementos de imputación correspondientes.

Precisamente por eso, defendió el jefe del Ministerio Público, la pieza había sido admitida por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública al dictarse el auto de apertura a juicio, y luego por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José, cuando se anuló una primera absolutoria, el 24 de marzo de 2021.

"Ante esa situación, se determinó que, si bien los fiscales no tienen la obligación de solicitar siempre sentencia condenatoria, pues eso corresponde a cada caso particular, lo cierto es que sí debe fundamentar sus peticiones, lo cual no realizó en este caso", indicó Díaz ante los cuestionamientos de este medio.

Por lo anterior, el fiscal general dispuso la remoción de Villalta como fiscala adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción; al tiempo que se le nombró jefa en la Fiscalía de San Carlos. Su lugar es ocupado desde el 4 de noviembre anterior por Tattiana García.

Díaz recordó que esta funcionaria era quien representaba al Ministerio Público y quien fungía como superior jerárquica en el debate, por lo que se encontraba en la obligación de rectificar lo señalado por Rodríguez en su exposición.

El otro funcionario continuará en su puesto. No obstante, en su conversación con Noticias Columbia, el fiscal general agregó que a este se le hicieron llegar las observaciones hechas por Valverde en su informe.

Sobre el particular, Teletica.com mantiene en trámite una solicitud de comentario de Villlalta y Rodríguez, formulada a través de la oficina de prensa del Ministerio Público.