Cámara de Comercio advierte: proyecto para regular plataformas de transporte puede encarecer tarifas

La Cámara de Comercio de Costa Rica manifestó su oposición al proyecto de ley que busca regular las plataformas digitales de movilidad, como Uber, al considerar que podría encarecer las tarifas para los usuarios y afectar a miles de personas que generan ingresos mediante estas aplicaciones.

El gremio cuestiona la propuesta de fijar una rentabilidad mínima por kilómetro, lo que, según sus cálculos, se traduciría en tarifas más altas. También rechaza las restricciones que impedirían a las plataformas operar en zonas de alta demanda, como aeropuertos, puertos y terminales.

De acuerdo con la Cámara, cerca de 40.000 personas obtienen ingresos mediante este modelo y alrededor de dos millones de usuarios utilizan estos servicios en el país.

Por su parte, el gremio de taxistas respalda el proyecto, argumentando que la falta de regulación ha provocado una fuerte afectación al sector, con una reducción en el número de concesiones de 13.500 a cerca de 9.000. Aunque reconocen que el texto requiere ajustes, consideran que permitirá establecer reglas claras para las plataformas digitales.

El tema continúa en discusión en la Comisión de Gobierno y Administración, donde aún permanecen pendientes varias mociones antes de que el proyecto pueda avanzar en su trámite legislativo.