Basílica resguarda imagen de la Virgen de los Ángeles tras amenaza de bomba

La Basílica de los Ángeles, en Cartago, resguardó la imagen de la Patrona de Costa Rica, luego de recibir la alerta de una amenaza de bomba.

Así lo confirmó el padre Luis Esteban Fernández, vocero del Santuario Nacional, a Teletica.com.

"Tuvimos que desalojar a todos los empleados y las personas que estaban como fieles en ese momento en la Basílica, por la amenaza de bomba que se dio a las 10 de la mañana.

"También se activó el protocolo de seguridad y el resguardo de la Virgen de los Ángeles. Ya el OIJ ha realizado la revisión visual y ahora esperamos a K-9 (Unidad Canina) que venga a realizar la inspección", detalló Fernández a este medio.

Por motivos de seguridad, las autoridades de la Basílica no revelan dónde se resguarda la imagen de La Negrita, pero sí que cuentan con el apoyo de la Fuerza Pública en este proceso.

Además, aclararon que no es la primera vez que se activa un protocolo de este tipo.

"Se ha aplicado anteriormente, igual por una posible amenaza de bomba. Fue cuando se le puso todo el blindaje que resguarda a la Virgen en el trono", agregó Fernández.

Unos 40 trabajadores del templo fueron retirados, este lunes, por seguridad. Como parte de las medidas preventivas, también se procedió al cierre temporal de la tienda y del restaurante ubicados al costado este de la Basílica, mientras se completan las inspecciones respectivas.

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