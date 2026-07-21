Auditoría destapa fallas en obras viales de seis rutas nacionales y cuestiona su calidad

Una auditoría del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) detectó fallas en proyectos de conservación vial ejecutados en seis rutas nacionales entre febrero de 2025 y enero de 2026.

El informe señala deficiencias relacionadas con el deterioro prematuro del asfalto, problemas de drenaje, acumulación de agua, fallas en infraestructura peatonal y trabajos que, según el laboratorio, no fueron ejecutados conforme a las especificaciones establecidas (ver video adjunto).

Entre los casos analizados figura la Ruta Nacional 751, en Aguas Zarcas, donde se detectaron deformaciones, agrietamientos y acumulación de agua. Aunque posteriormente se solicitaron reparaciones, el Lanamme concluyó que estas no se realizaron de acuerdo con lo requerido, por lo que los daños continúan avanzando.

En la Costanera Sur, entre Barú y Ciudad Cortés, la auditoría identificó acumulación de asfalto sobre la superficie de la vía, una condición que podría volverla resbaladiza y afectar su desempeño.

Otro de los puntos evaluados fue la intersección de las rutas nacionales 155 y 180, en Huacas de Guanacaste, donde se detectaron deficiencias en la infraestructura peatonal, los drenajes, las aceras y los elementos de seguridad vial. Según el informe, estos problemas se originaron tras la suspensión de las obras por falta de servicios de inspección.

El Lanamme también encontró fallas en la rampa que conecta las rutas 250 y 4, en Aguas Zarcas, donde persisten problemas de acumulación de agua pese a la ejecución de trabajos correctivos.

Además, en la salida de la autopista General Cañas hacia la Ruta 106, en Ulloa de Heredia, el laboratorio advirtió sobre un posible uso ineficiente de recursos públicos, al determinar que algunos sectores intervenidos ya habían sido mejorados mediante una obra nueva que aún no contaba con el visto bueno de la Administración.

Telenoticias consultó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) sobre las observaciones del Lanamme y las acciones previstas para corregir estas deficiencias. Al cierre de esta publicación, la institución no había emitido una respuesta.



