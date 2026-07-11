Alias "Guato", supuesto aliado de "Diablo", pasará seis meses en prisión preventiva

Un hombre de apellido Ruiz, conocido policialmente como "Guato" y sospechoso de liderar una organización vinculada a Alejandro Arias, alias "Diablo", en el Valle La Estrella de Limón, descontará los próximos seis meses en la cárcel.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público a través de sus redes sociales la tarde de este sábado.

⚠️ÚLTIMA HORA: imputado de apellido Ruiz, alias "Guato", y su pareja, de apellido Sarmiento, cumplirán 6 meses de prisión preventiva.



➡️Unidad de Investigación de Asuntos de Crimen Organizado de Limón los investiga por liderar organización de alias "Diablo" en Valle La Estrella. — MinisterioPúblico CR (@FiscaliaCR) July 11, 2026

El dictado de la medida cautelar llega dos días después de que el sujeto fuera detenido junto a su pareja sentimental, de apellido Sarmiento, en un rancho en el que permanecían ocultos en medio de una zona montañosa en Bananito Sur de Matama, en Valle La Estrella de Limón.

La mujer tendrá que cumplir la misma disposición, de acuerdo con la información divulgada por la Unidad de Investigación de Asuntos de Crimen Organizado de Limón.

Para llegar al lugar de la captura, agentes del Servicio Especializado de Respuesta Táctica (SERT) y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tuvieron que caminar 36 horas bajo condiciones climáticas adversas.

Las dificultades en el acceso tenían como antecedente que "Guato" tenía casi dos años en fuga, luego de que la estructura criminal que en apariencia lideraba fuera desarticulada.

Ruiz es considerado un criminal de alto perfil por parte del Ministerio Público y la Policía Judicial. También lo catalogaron como peligroso y violento. Incluso, el fiscal general Carlo Díaz confirmó que durante la investigación lograron determinar que, presuntamente, él y su pareja planeaban asesinar a un funcionario judicial inmerso en la pesquisa en su contra.

A la banda de "Guato" se le atribuyen al menos 11 homicidios, mientras que al supuesto cabecilla se le achaca uno más. Por ese caso, el sujeto fue condenado a 14 años de prisión.

Durante el operativo ejecutado en el rancho, el Organismo de Investigación Judicial decomisó armas de alto calibre, entre ellas un fusil AR-15 y otro AK-47, además de un teléfono satelital.