Díaz: Investigación revela que "Guato" y su pareja planeaban asesinar a fiscal en Limón

Alias "Guato", señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas criminales vinculados a la estructura de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y su pareja sentimental, detenidos este jueves en Limón, planeaban asesinar a un fiscal que participaba en las investigaciones contra esa organización.



Así lo confirmó a Telenoticias el fiscal general de la República, Carlo Díaz, quien aseguró que las pesquisas permitieron determinar la existencia de un supuesto plan para atentar contra un representante del Ministerio Público en la provincia caribeña (ver video adjunto).



El hombre, de apellido Ruiz y conocido como "Guato", fue capturado tras una compleja operación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una zona montañosa de difícil acceso en Valle de la Estrella. Junto a él fue detenida una mujer de apellido Sarmiento, quien, según las autoridades, también desempeñaba un papel relevante dentro de la estructura criminal.

"Esta mujer es parte de la organización, es una colíder de esa estructura, incluso ella se mantuvo activa en la organización y, efectivamente, como parte de la organización, se logró determinar que esta estructura tenía, llamémoslo así, un plan para eliminar, posiblemente, a uno de los fiscales que los estaba investigando.



"Por eso fue que de alguna manera también urgimos la presencia y el trabajo del OIJ en la captura de esta persona con la información que ya manejábamos de dónde estaba escondida", indicó Díaz.

La captura de Ruiz fue catalogada por las autoridades como una operación de alto riesgo. Según explicó horas antes el director interino del OIJ, Michael Soto, el sospechoso permanecía oculto en una zona montañosa donde los agentes debieron realizar labores de vigilancia, seguimiento e incursión táctica.

Durante el operativo se decomisó una AK-47, dos pistolas, municiones y varias libras de marihuana. Soto señaló que el fusil de asalto estaba prácticamente al alcance del detenido al momento de la intervención, por lo que existía la posibilidad de un enfrentamiento armado.



Las autoridades identifican a "Guato" como el líder de una estructura criminal que operaba en Valle de la Estrella, Penshurt y sectores aledaños, donde presuntamente controlaba actividades relacionadas con el tráfico local de drogas. Además, es investigado por delitos como narcotráfico, legitimación de capitales, homicidio calificado, portación ilícita de armas permitidas y prohibidas, receptación, privación de libertad y robo agravado.



De acuerdo con el OIJ, la organización que dirigía estaría vinculada con al menos 11 homicidios, aunque a Ruiz se le atribuye directamente uno de esos casos. Asimismo, cuenta con una sentencia de 14 años de prisión por homicidio.



Las autoridades consideran que su captura representa un golpe significativo para las estructuras criminales asociadas a alias "Diablo" en la provincia de Limón.

