OIJ y SERT caminaron 36 horas para llegar al rancho donde se escondía alias "Guato"

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Alejandro Arias Monge, conocido con el alias de "Diablo", envió a su principal colaborador, alias "Guato", a establecer el control de Valle La Estrella, en Limón, para la venta de droga.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso lideraba una estructura criminal que fue desarticulada por el OIJ en octubre de 2024. Desde entonces permanecía en fuga y era considerado uno de los objetivos prioritarios de la investigación.

Tanto la Fiscalía como la Policía Judicial lo catalogan como un objetivo de alto perfil, peligroso y violento. Además, las investigaciones apuntan a que él y su pareja, de apellido Sarmiento, presuntamente planeaban asesinar a un funcionario judicial.

Ambos fueron capturados este jueves en un rancho ubicado en la zona montañosa de Bananito Sur, en Matama de Valle La Estrella.

Para llegar hasta el sitio, agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y otras unidades tácticas del OIJ caminaron durante un día y medio, equivalente a 36 horas, bajo condiciones climáticas adversas.

El rancho se encontraba en un sector de difícil acceso, a unos 46 kilómetros de Valle La Estrella, comunidad que, según la investigación, era el centro de operaciones del grupo criminal.

Las autoridades vinculan a esta organización con 11 homicidios, mientras que a alias "Guato" se le atribuye un asesinato adicional. Por ese caso, incluso, ya existe una condena de 14 años de prisión en su contra.

Durante el operativo, los agentes decomisaron armas de alto calibre, entre ellas un fusil AR-15 y un fusil AK-47, además de un teléfono satelital.

Tras la detención, el sospechoso y su pareja fueron extraídos por vía aérea para ser trasladados y puestos a las órdenes de las autoridades judiciales, con el fin de continuar el proceso penal en su contra.