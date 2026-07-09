Cae prófugo sospechoso de encabezar grupo de "Diablo" en Valle de la Estrella

La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales confirmó la detención de un supuesto líder de la organización criminal de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", en el Valle de la Estrella.

El hombre, de apellido Ruiz y conocido como "Guato", permanecía en fuga desde octubre de 2024.

"El sospechoso fue localizado por grupos tácticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una zona montañosa de difícil acceso, donde también se localizó armamento de grueso calibre y equipos de comunicación satelital", informó el Ministerio Público en un comunicado.

A "Guato" se le investiga por presunta participación en delitos como narcotráfico, legitimación de capitales, homicidio calificado, portación ilícita de armas permitidas y prohibidas, receptación, privación de libertad y robo agravado.

El detenido quedó a las órdenes de las autoridades judiciales.



