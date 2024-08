Este es el precio de las entradas para ver a Incubus en Costa Rica

Con su gira Morning View +all the hits, Incubus volverá a Costa Rica el próximo domingo 23 de marzo de 2025: para deleitar a los fanáticos, la agrupación presentará sus mayores éxitos en Parque Viva.

Are You In?, Drive, Wish You Were Here, Nice To Know You, Pardon Me, Stellar y muchas piezas más serán parte del menú musical que los californianos ofrecerán en esta visita por suelo tico.

Las entradas saldrán a la venta el miércoles 28 y jueves 29 de agosto en preventa exclusiva en el sitio web del artista (clic aquí); mientras que al público general se habilitará a partir del 30 de agosto en Specialticket y Tiendas Insomnio.

Los precios de los boletos oscilan entre ₡28.000 y ₡55.000, más cargos por servicios (₡1.000 en Insomnio y ₡3.000 en Specialticket) hasta el 15 de febrero; posterior a esta fecha, se aumentarán ₡5.000 por localidad.

Las localidades y precios para este evento son las siguientes:

General #1 (laterales) en las zonas 501, 502, 504, y 505: ₡ 28.000 .

General #2 ( Pardon Me - central) en la zona 503: ₡ 35.000 .

- central) en la zona 503: Preferencial #1 (laterales) en las zonas 401, 402, 404 y 405: ₡ 42.000 .

Preferencial #2 ( Nice To Know You -central) en la zona 403: ₡ 47.000 .

-central) en la zona 403: VIP (Are you in?) en la zona Golden Circle: ₡ 55.000 .

Importante destacar que el método de pago con tarjeta debe ser con Visa y Mastercard, no se aceptará American Express. Además, tome en consideración que los menores de 15 años deben asistir acompañados de un adulto.

Los californianos con más de 30 años de trayectoria volverán al país por tercera ocasión, luego de haberse presentado en el Festival Imperial de 2008 y el año anterior en el Picnic Festival, esta vez bajo la producción de Blackline Productions.