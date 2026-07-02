¿Posible repechaje para subir a Primera? Esto dicen Guadalupe, Jicaral y Escorpiones

Luego de la noticia que Liberia no tendría el aval para jugar en Primera División saltó la pregunta: ¿Se jugará el torneo con 9 equipos? ¿Se podrá completar con 10 clubes y cómo se haría?

La idea de un repechaje ya ronda con fuerza los pasillos de la Federación y también en la de algunos equipos.

La pregunta que genera polémica es: ¿De hacerse una repesca cuáles deben ser los equipos seleccionados?

Teletica.com conversó con todos los protagonistas, Robert Garbanzo, gerente deportivo de Guadalupe FC, Roy Barrantes, presidente de Jicaral, y Juan España, presidente de Escorpiones.

"Lo mejor es que haya un repechaje con nosotros porque fuimos el último equipo que estuvo en Primera División y no sé a quién escogerán. Nosotros estamos preparados para asumir, tenemos la cancha, la estructura deportiva, el tema de la luz; no tenemos que salir a otro estadio a jugar, somos merecedores de disputar y tener una oportunidad para volver a Primera "No lo veo a dedo o que alguien esté diciendo, pero es entre nosotros y el segundo lugar de Segunda División, en este caso creo que es Escorpiones, creo que por ahí debe ser repechaje", comentó Garbanzo.

Desde la óptica del guadalupano, el club se ganó el derecho de estar en una eventual repesca.

"Nosotros nos hemos ganado estar ahí; lo otro lo va a tener que definir la Federación. Es importante no quedarse con nueve si fuera el caso y sí somos meritorios. Es un equipo que tiene establecido dónde se juega, su localidad bien establecida; yo ya no me metería en quién juega, pero Guadalupe es el principal candidato para que se juegue un repechaje", añadió.

Por su parte, Roy Barrantes, jerarca de Jicaral, planteó la idea de que los clubes que lo disputen, en caso de hacerse, deben ser de la Liga de Ascenso.

"Hablando especulativamente, creo que Guadalupe no debería ser tomado en cuenta ya que descendió por desmérito deportivo, por utilizar una palabra, no se lo ganó en la cancha, creo que Escorpiones y Jicaral en Segunda División hicieron méritos para poder ascender y lograr estar en la Primera División no se pudo, pero Guadalupe creo que no hizo méritos ni para poderse mantener", dijo Barrantes.

Por último, Juan España, presidente de Escorpiones, señaló que para él los reglamentos están claros y que el subcampeón nacional de la Segunda División es su equipo. Además, es del criterio que no deberían jugar ningún repechaje.

"Está claro que el subcampeón nacional de la Segunda División es Escorpiones de Belén. Ahora, si la FIFA o la Unafut determina que deberíamos jugar algo con Guadalupe, lo cual no estoy de acuerdo tampoco, porque ellos ya descendieron deportivamente, sería otro tema y hay que esperar que los líderes y responsables del fútbol nacional decidan.

"De nuestro lado no vemos ninguna necesidad de jugar repechaje con ningún equipo de la Segunda División, ya que somos los subcampeones nacionales y quedamos así, meritorio, respetando el torneo, respetando las reglas y aparte, la gente de Jicaral lo sabía antes del torneo, que si ellos no llegaban a una gran final, nosotros íbamos a ser los segundos y los favoritos a subir en caso de que algo pasara, si se subieran a dos equipos o pasara lo que pasara", acotó España.

Será cuestión de tiempo para que la Federación tome cartas en el asunto y defina qué sucederá.

Liberia en silencio.



El Municipal Liberia fue el único club de Primera División que no recibió el aval del Comité de Licencias debido a que el club liberiano "presentó graves faltas e inconsistencias en su información legal".



La Federación Costarricense de Fútbol lo informó el martes a las 8:07 p. m.; sin embargo a este jueves no hay una versión oficial de los liberianos.



Eso sí, el equipo tiene hasta el 6 de julio para presentar recurso de revocatoria con apelación y subsidio.



Este miércoles, el departamento de prensa liberiano indicó que "de momento ningún miembro del Municipal Liberia brindará declaraciones".



"Oportunamente estaremos abriendo espacio para que hagan las consultas que deseen a nuestros voceros", destacó la oficina de prensa de la institución.











