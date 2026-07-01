Presidente de Jicaral sugiere repechaje entre estos clubes para suplir a Liberia

El presidente de Jicaral, Roy Barrantes, conversó con Teletica.com sobre el tema del momento: ¿Cómo debe suplirse la baja de Liberia en la Primera División? Luego de que el Comité de Licencias no diera el aval a los liberianos porque "presentó graves faltas e inconsistencias en su información legal".

Barrantes aseguró que todavía es "muy prematuro" brindar una opinión debido a que no hay nada seguro, ya que los liberianos tiene tiempo de presentar sus apelaciones hasta el 6 de julio.﻿

"Hablando especulativamente, creo que Guadalupe no debería ser tomado en cuenta ya que descendió por desmérito deportivo, por utilizar una palabra, no se lo ganó en la cancha, creo que Escorpiones y Jicaral en Segunda División hicieron méritos para poder ascender y lograr estar en la Primera ﻿División ﻿no se pudo, pero Guadalupe creo que no hizo méritos ni para poderse mantener", dijo Barrantes.

—¿Cómo está la situación con Jicaral, luego de que Liberia se quedara sin licencia para participar en el torneo?

Lo de Liberia sorpresivo por el asunto de lo que pasó con el señor Eusse, ayer en la noche nos dimos cuenta que no le habían dado la licencia. A nivel federativo y a nivel de Unafut tienen que tomar la decisión de qué va a pasar. Obviamente, todavía es muy prematuro porque todavía Liberia tiene, tiene que defenderse el 6 de este mes.

De acuerdo con eso hay ciertas especulaciones de que si se frena el descenso, que creo que no se puede dar porque ya la declaratoria de descendido está y creo que Guadalupe bien se la ganó. Descendió por desméritos deportivos y creo que si son eventuales opciones, no creo que sea lo conveniente de que sea la opción a tomar en cuenta.

Como sí puede ser, por ejemplo, el caso de un repechaje entre Escorpiones, que es prácticamente el segundo lugar y Jicaral, que es el tercer lugar de la tabla general. Eso desde mi perspectiva, pero como le digo es pura y mera especulación.

Es lo que uno piensa, pero obviamente hay que analizar los que tienen las decisiones, no mi persona.



—¿Si fuera que ustedes disputan el repechaje, y supongamos que lo ganan, ustedes tienen todo listo para llegar a Primera?

Sí, sí, nosotros tenemos prácticamente todo. Ya inclusive, bueno, ustedes ya se había dicho con anterioridad, creo que el Estadio Chorotega sería nuestra casa mientras nosotros hacemos las mejoras, prácticamente que es un modelo muy similar al que utilizó Sporting FC en Puente Piedra y hacia eso lo que nosotros apuntamos, que tampoco es nada del otro mundo, no es el Estadio Azteca, pero tampoco se ocupa un Estadio Azteca, un Estadio Nacional para, para competir, se ocupan las condiciones que solicita el Comité de Licencias y creo que nosotros lo podemos tener en seis meses, mientras tanto estaríamos jugando en el Chorotega que cumple todas las especificaciones y todo lo que se necesita para poder jugar en este inmueble.

—¿Formalmente no han recibido ninguna comunicación?

No, no, ahorita no hay ninguna comunicación, si usted ve la comunicación oficial es la de ayer y aún así hay que esperar, porque ahí hay chance de la apelación, de la cual tiene todo el derecho el Municipal Liberia y nosotros lo que yo en esta entrevista lo que estoy diciendo es meramente especulativo, son suposiciones porque, como le digo, es lo que yo pensaría en una situación dada, pero no significa que esa situación ya se dio.



—¿Cómo está trabajando el equipo?

El trabajo que está haciendo el técnico Minor Díaz con su cuerpo técnico y los jugadores, ya hay una pretemporada bastante buena en la cual hemos tenido algunos partidos de fogueo, creo que se vienen haciendo bien las cosas, al igual que con el entrenador Moraga se hicieron bien las cosas, desgraciadamente el gol no cayó, a pesar de que tuvimos más oportunidades que el mismo Inter San Carlos y lamentablemente Inter metió una y nosotros en toda la serie no pudimos anotar, pero estamos trabajando esto o para lo que se venga, pero siempre lo hacemos con la mentalidad de hacer un buen trabajo y una buena representación para la institución.

—¿Para usted el repechaje debería ser entre dos clubes de la Liga de Ascenso?

Vamos a ver, hablando especulativamente, creo que Guadalupe no debería ser tomado en cuenta ya que descendió, como lo dije, por desmérito deportivo, por utilizar una palabra, no se lo ganó en la cancha, creo que Escorpiones y Jicaral en Segunda División hicieron méritos para poder ascender y lograr estar en la primera división no se pudo, pero Guadalupe creo que no hizo méritos ni para poderse mantener.

Especulativamente hablando, creo que desde mi perspectiva esa es una moción que creo que debería salir a la palestra dentro de los que toman decisiones.



