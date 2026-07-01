Robert Garbanzo: "Guadalupe FC es el principal candidato para que se juegue un repechaje"

El gerente deportivo de Guadalupe FC, Roberth Garbanzo, conversó con Teletica.com sobre el tema del momento en la Primera División: ¿Quién debe sustituir a Liberia en la Primera División?

El Comité de Licencias no dio el aval a los liberianos porque "presentó graves faltas e inconsistencias en su información legal" y desde este martes saltó la pregunta en todo el ambiente futbolero.

Hay una idea sobre la mesa que es realizar un repechaje, pero la siguiente pregunta es cuáles equipos lo deben protagonizar. En el caso de los guadalupanos, conforman el equipo que recién descendió.

—¿Cómo debe resolverse el torneo de 9 equipos luego de que el Comité de Licencias no diera el aval a Liberia?



Es lamentable lo de Liberia, que haya pasado una situación de estas. Como siempre he dicho, que entre más clubes es mejor, que nos quedemos con nueve no me parece lo correcto, el calendario se afectaría un montón y por ahí escuché a un presidente que no teníamos mérito deportivo. Nosotros fuimos muy responsables en tema de licenciamiento 2025, gastamos lo que podíamos gastar, deportivamente bajamos a Segunda División, pero es una oportunidad porque se está haciendo la licencia este año.

Lo mejor es que haya un repechaje entre nosotros porque fuimos el último equipo que estuvo en Primera División y no sé a quién escogerán. Nosotros estamos preparados para asumir, tenemos la cancha, la estructura deportiva, el tema de la luz; no tenemos que salir a otro estadio a jugar, somos merecedores de disputar y tener una oportunidad para volver a Primera. No lo veo a dedo o que alguien esté diciendo, pero es entre nosotros y el segundo lugar de Segunda División, en este caso creo que es Escorpiones, creo que por ahí debe ser repechaje.

—¿Qué le dice a las personas que piensan que Guadalupe no debería jugar un eventual repechaje porque descendió?



Sí deberíamos (jugarlo) porque, como dije, en el licenciamiento fuimos muy responsables con nuestros gastos, tenemos estructura deportiva, tenemos estadio, no como otros que sí lo deben hacer; somos los que nos acabamos de ir, estamos preparados para afrontar, tenemos un contrato con una televisora; son muchas cosas.

—¿Si fuera el caso que ustedes deben disputar un eventual repechaje, tienen al equipo listo y activo?



En esto ya son muchos años y siempre hemos estado preparados para lo que nos corresponda, para lo que nos digan; si hay un repechaje, se verán las fechas, pero sí estamos preparados tanto deportivamente como en tema de infraestructura, no tenemos que salir del estadio, tenemos técnico, estamos esperando noticias.

—¿Desde su óptica, si se juega una repesca para definir el siguiente club en Primera, Guadalupe FC debe estar?



Nosotros nos hemos ganado estar ahí; lo otro lo va a tener que definir la Federación. Es importante no quedarse con nueve si fuera el caso y sí somos meritorios. Es un equipo que tiene establecido dónde se juega, su localidad bien establecida; yo ya no me metería en quién juega, pero Guadalupe es el principal candidato para que se juegue un repechaje. Yo no creo que tengamos que hacer presión de salir a hablar de cuál tiene que jugar o cuál no, o cuál no debería jugar; eso es de la Federación.