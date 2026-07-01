Escorpiones: "No veríamos necesidad de jugar ningún repechaje con ningún equipo de Segunda"

El presidente de Escorpiones, Juan España, defendió los intereses del club y manifestó que su equipo debe ocupar el puesto del Municipal Liberia en Primera División, sin necesidad de disputarse ningún repechaje.

España atendió a Teletica.com y conversó sobre cómo debe suplirse la baja de Liberia en el próximo torneo en la máxima categoría, luego de que el Comité de Licencias no diera el aval a los liberianos porque "presentó graves faltas e inconsistencias en su información legal".

—¿Qué tan expectante está Escorpiones sobre todo lo que está pasando con el Municipal Liberia? ¿Ustedes también son de la idea de realizar un repechaje con Jicaral para definir al siguiente inquilino de la Primera División?

Ahorita nos estamos enterando, igual que la gran mayoría del país, de la noticia oficial del Municipal Liberia. Evidentemente, eso habrá que esperar los procesos judiciales y todas las partes que corresponden, pero de darse el descenso o la no licencia al Liberia, nosotros no consideramos viable jugar un repechaje contra Jicaral porque es bastante sencillo: las reglas de la Liga de Ascenso estaban establecidas previas al torneo, que si un equipo no llegaba a la gran final, el equipo con más puntos en la tabla acumulada sería el subcampeón nacional, el cual somos nosotros.

Lo hicimos de una manera contundente, ganando, siendo el equipo líder de la Apertura y el equipo líder de Clausura. Yo entendería que Jicaral va a querer buscar su oportunidad porque llegó a una final de Clausura, pero no fue el gran finalista del torneo, al igual que Palmares fue finalista en el Apertura, pero las reglas están bastante claras: el subcampeón nacional con el trofeo en mano somos nosotros y somos los líderes de la tabla general, lo cual demuestra la constancia deportiva durante el año, por lo que no veríamos la necesidad de tener que jugar en ningún repechaje con ningún equipo.

—¿Para ustedes, si se mantiene la decisión del Comité de Licencias de no entregar el aval a Liberia, ni siquiera se debería jugar ningún repechaje? ¿Ustedes deberían ocupar el puesto de Liberia de manera automática?

Está claro que el subcampeón nacional de la Segunda División es Escorpiones de Belén. Ahora, si la FIFA o la Unafut determina que deberíamos jugar algo con Guadalupe, lo cual no estoy de acuerdo tampoco, porque ellos ya descendieron deportivamente, sería otro tema y hay que esperar que los líderes y responsables del fútbol nacional decidan.

De nuestro lado no vemos ninguna necesidad de jugar repechaje con ningún equipo de la Segunda División, ya que somos los subcampeones nacionales y quedamos así, meritorio, respetando el torneo, respetando las reglas y aparte, la gente de Jicaral lo sabía antes del torneo, que si ellos no llegaban a una gran final, nosotros íbamos a ser los segundos y los favoritos a subir en caso de que algo pasara, si se subieran a dos equipos o pasara lo que pasara.

Yo entiendo que cada quien ahorita rema para su lado, pero una cosa son las intenciones y otra cosa es respetar las reglas.

—Ustedes fueron el equipo que más puntos hizo en Liga de Ascenso...

El equipo con más puntos en toda la Liga de Ascenso fuimos nosotros, tanto en el Apertura como en el Clausura. Eso nos hace los líderes de la tabla general. La Liga de Ascenso lo que establece es que, si hay un ganador, evidentemente el ganador de todos es el que sube a la Primera División, pero el subcampeón nacional se elige de dos maneras.

La primera era si hubiese habido una gran final, digamos que la gran final hubiese sido cualquier equipo. Al perder, ya es el subcampeón nacional, pero como no hubo una gran final, sino que ambos torneos se ganaron en una final directa, el subcampeón nacional se define mediante a la mayor cantidad de puntos en la tabla general.

Nosotros ni siquiera quedamos de segundos, quedamos de primeros en esa tabla general. Bueno, ya sabemos cómo funciona el torneo de la Liga de Ascenso; no logramos, felicitamos a Inter San Carlos, que lo ganó de manera correcta y todo, pero nosotros somos el subcampeón nacional, se nos entregó el trofeo en esa final y nosotros fuimos hasta Jicaral, porque de Jicaral haber ganado esa final de Clausura, ellos hubiesen ido a una gran final y ahí sí, el que perdiera de esos dos hubiese sido el subcampeón nacional. Ahí es donde está el enredo de mucha gente y eso está bastante claro escrito en el reglamento, entonces no hay ningún problema.





—¿Si fuera el caso de que deben ascender, cuentan con todo el equipo listo para tomar el reto?





Sí, nosotros somos un equipo que está en la Segunda División, pero nos estamos preparando hace varios torneos para subir a la Primera División.



Creemos que tenemos un equipo bastante competitivo. Evidentemente, no es lo mismo estar en la Segunda que en la Primera; necesitaríamos a lo mejor un par de refuerzos, pero sí creemos que tenemos un equipo competitivo, que tenemos la parte administrativa siempre al día por muchísimos años, la parte de la cancha del estadio; todo sería en arreglos pequeños, como poner, por ejemplo, las torres del VAR y cosas sencillas, pero todo lo demás sí lo tenemos. De hecho, ya viene en camino una gramilla FIFA de la mejor calidad nueva que vamos a poner en el estadio.



—Yo sé que usted defiende la posición de que no debe jugarse ningún repechaje, pero si fuera el caso que la Federación Costarricense de Fútbol dice que hay que jugar la repesca, ¿ustedes estarían anuentes a jugar el repechaje o pelearían hasta las últimas consecuencias para que se valga el hecho de que ustedes se ganaron ese derecho a ascender en la cancha?





Nuestra intención nunca es pelear, tenemos una buena relación con la federación, los dirigentes y todo, pero simplemente yo creo que ellos ni siquiera harían una propuesta así, porque ellos son gente que respeta el fútbol, respeta el orden y está la regla bastante clara.





Si uno va a ciegas y uno ve quién es el siguiente, deportivamente hablando, el siguiente equipo que merece estar acá es el subcampeón nacional de la Liga de Ascenso y ese somos nosotros, o sea, no hay mucho que hablar ahí.



Yo creo que ellos van a respetar los reglamentos porque para eso están y estoy seguro de que así va a ser. Ya después, bueno, si ellos toman otra decisión o se trata de buscar ayuda a otro, pues tendríamos que hablar con ellos, pero estamos totalmente seguros de que ellos van a tomar la decisión correcta y es la que corresponde.





Aquí no se habla de equipos, hoy es Escorpiones y tenemos esa fortuna que nos la ganamos en la cancha y logramos esos puntos, pero puede ser otro equipo y nosotros estaríamos respetando eso. No por ser terceros o cuartos, estaremos buscando ver cómo subir, sino que simplemente hay que respetar los órdenes. El equipo subcampeón fuimos nosotros.



