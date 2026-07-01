¿Se jugará el próximo torneo con nueve clubes? Estos son los escenarios

La Asociación Deportiva Municipal Liberia se quedó sin aval para participar en la siguiente temporada. El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol informó que el club liberiano "presentó graves faltas e inconsistencias en su información legal".

Si bien los pamperos tienen tiempo de apelar hasta el 6 de julio las preguntas que rondan en el fútbol nacional son: ¿Se jugará el próximo torneo de Primera División con nueve clubes o se puede incluir otro equipo? ¿Si se incluyera otro club cuál sería y de qué forma se podría hacer?

La discusión ya resuena entre dirigentes del fútbol nacional, así como miembros de la Federación Costarricense de Fútbol, quienes no se reunirán sino hasta el el miércoles 8 de julio.

Algunas fuentes consultadas por Teletica.com sostienen que se debe jugar con nueve clubes, debido a que no hay sustento legal para ascender a ningún otro equipo, debido a que ya Inter San Carlos fue el club que subió a la máxima categoría al ganar la final de Liga de Ascenso.

Otros, por el contrario, son de la idea de que se debe hacer un repechaje; sin embargo, en la actualidad, a como está el reglamento no hay sustento para esta modalidad, debido a que no hay claridad estatutaria sobre cuáles clubes deberían participar.

También hay dirigentes que sostienen que ﻿la repesca podría ser Guadalupe FC, como club descendido, Jicaral, por subcampeón del Ascenso, pero también Escorpiones como el club que finalizó segundo en la tabla general de Segunda División. ﻿Aunque a hoy estos escenarios no tienen nada seguro, debido a que no hay nada similar estipulado en los reglamentos.

También hay un asunto de tiempo: el próximo Torneo de Apertura iniciará el fin de semana del 26 y 27 de julio. Este miércoles ya inició el mes en que comenzará a rodar el balón y ya se está contra el tiempo.

Será cuestión de días para ver qué decisiones toman los dirigentes del fútbol de Costa Rica.