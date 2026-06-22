Egipto le remonta a Nueva Zelanda gracias a su eterno Mohamed Salah

Los jugadores de la Selección de Egipto le remontaron a Nueva Zelanda y la vencieron 3-1, en el cierre de la jornada mundialista de este domingo.

Para los neozelandeses marcó Finn Surman al 15'. Posterior al tanto, los egipcios tomaron el control de las acciones de peligro.

Fue en el complemento cuando más se hizo sentir la fuerza de los egipcios con goles de Mostafa Ziko (58'), Mohamed Salah (67´) y Trezeguet (82').

Estos tres puntos le permitieron a Egipto ser líder del Grupo G, seguido de Irán y Bélgica, ambas selecciones con dos puntos y Nueva Zelanda queda con uno.

La siguiente fecha de este grupo será este viernes a las 9 p. m. y se enfrentarán Egipto e Irán, y Bélgica y Nueva Zelanda.

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