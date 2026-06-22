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Cabo Verde y su Mundial de cuento de hadas: ahora se le planta a Uruguay
Irán se le atraganta a Bélgica en el Mundial
¡Y pudieron ser más! España se desquita con goleada a Arabia
Egipto le remonta a Nueva Zelanda gracias a su eterno Mohamed Salah
Los faraones son líderes del Grupo G.
Los jugadores de la Selección de Egipto le remontaron a Nueva Zelanda y la vencieron 3-1, en el cierre de la jornada mundialista de este domingo.
Para los neozelandeses marcó Finn Surman al 15'. Posterior al tanto, los egipcios tomaron el control de las acciones de peligro.
Fue en el complemento cuando más se hizo sentir la fuerza de los egipcios con goles de Mostafa Ziko (58'), Mohamed Salah (67´) y Trezeguet (82').
Estos tres puntos le permitieron a Egipto ser líder del Grupo G, seguido de Irán y Bélgica, ambas selecciones con dos puntos y Nueva Zelanda queda con uno.
La siguiente fecha de este grupo será este viernes a las 9 p. m. y se enfrentarán Egipto e Irán, y Bélgica y Nueva Zelanda.
Más partidos de este domingo
Cabo Verde y su Mundial de cuento de hadas: ahora se le planta a Uruguay
Este es un cuento en el que la modesta Selección de Cabo Verde es la protagonista. No pudo España y tampoco Uruguay, los dos campeones del mundo. Ni el más optimista la vio venir: un 2-2 que hasta pudo ser victoria para los caboverdianos.
Tras el 0-0 contra España, los reflectores estaban sobre el portero Vozinha y lo que pudera hacer frente a los uruguayos.
Para los sudamericanos marcaron Maxi Araujo (44') y Agustin Canobbio (45+6'), mientras que para los africanos concretaron Kevin Pina (21') y Helio Varela (61').
Los charrúas tuvieron garra, sí, pero en este Mundial ha quedado demostrado que no todo son ganas, también es fútbol, idea, estrategia y plan de juego. Los errores se pagan caros y el portero uruguayo Fernando Muslera falló en el segundo tanto.
Irán se le atraganta a Bélgica en el Mundial
La Selección de Irán sumó su segundo empate en el Mundial tras el 0-0 ante Bélgica, en acción del Grupo G.
El portero iraní Alireza Beiranvand fue la figura al dejarse balones que llevaban marcado el sello de gol.
El 0-0 no fue aburrido, tuvo acciones de peligro en ambos marcos, pero el balón tenía su capricho y no ingresó.
Los belgas terminaron con 10 jugadores tras la expulsión de Nathan Ngoy al 67', aunque eso no marcó el rumbo del juego.
¡Y pudieron ser más! España se desquita con goleada a Arabia
España ganó, gustó y goleó 4-0 a Arabia Saudita. Hay que decirlo: pudieron ser muchos más.
Los españoles se desquitaron luego de igualar sin goles ante Cabo Verde y en su segunda presentación mundialista frente a Arabia mostraron su poderío.