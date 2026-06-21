¡Y pudieron ser más! España se desquita con goleada a Arabia

España ganó, gustó y goleó 4-0 a Arabia Saudita. Hay que decirlo: pudieron ser muchos más.

Los españoles se desquitaron luego de igualar sin goles ante Cabo Verde y en su segunda presentación mundialista frente a Arabia mostraron su poderío.

El tiki-taka, pase corto, posesión de pelota e ir al ataque con una presión tras pérdida brutal fueron las mejores armas de los europeos.

Lamine Yamal (10'), Mikel Oyarzabal (21' y 24') y un autogol de Hassan Al-Tombakti (49') abombaron las redes a favor de los ibéricos.

De Arabia muy poco o nada… mala salida, el balón le quemaba en los pies a los jugadores, lo soltaban muy rápido ante la asfixiante presión del rival. No había quién tomara el balón y supiera qué hacer con él.

Los dirigidos por Luis de la Fuente cumplieron con tres puntos y una buena puesta en escena para ir calentando en la Copa del Mundo.

España está líder del Grupo H con cuatro puntos, seguido de Uruguay, Arabia y Cabo Verde, todos con una unidad. El juego entre Uruguay y Cabo Verde será este domingo a las 4 p. m.