Cabo Verde y su Mundial de cuento de hadas: ahora se le planta a Uruguay

Este es un cuento en el que la modesta Selección de Cabo Verde es la protagonista. No pudo España y tampoco Uruguay, los dos campeones del mundo. Ni el más optimista la vio venir: un 2-2 que hasta pudo ser victoria para los caboverdianos.

Tras el 0-0 contra España, los reflectores estaban sobre el portero Vozinha y lo que pudera hacer frente a los uruguayos.

Para los sudamericanos marcaron Maxi Araujo (44') y Agustin Canobbio (45+6'), mientras que para los africanos concretaron Kevin Pina (21') y Helio Varela (61').

Los charrúas tuvieron garra, sí, pero en este Mundial ha quedado demostrado que no todo son ganas, también es fútbol, idea, estrategia y plan de juego. Los errores se pagan caros y el portero uruguayo Fernando Muslera falló en el segundo tanto.

Este resultado deja a España como líder del Grupo H con cuatro puntos, Cabo Verde y Uruguay son segundos con dos unidades, Arabia Saudita queda cuarto con solo una.



Los próximos partidos serán Uruguay contra España y Cabo Verde contra Arabia Saudita este viernes a las 6 p. m.

