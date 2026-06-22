Cabo Verde y su Mundial de cuento de hadas: ahora se le planta a Uruguay
Los africanos viven un torneo de ensueño con dos empates contra campeones mundiales.
Este es un cuento en el que la modesta Selección de Cabo Verde es la protagonista. No pudo España y tampoco Uruguay, los dos campeones del mundo. Ni el más optimista la vio venir: un 2-2 que hasta pudo ser victoria para los caboverdianos.
Tras el 0-0 contra España, los reflectores estaban sobre el portero Vozinha y lo que pudera hacer frente a los uruguayos.
Para los sudamericanos marcaron Maxi Araujo (44') y Agustin Canobbio (45+6'), mientras que para los africanos concretaron Kevin Pina (21') y Helio Varela (61').
Los charrúas tuvieron garra, sí, pero en este Mundial ha quedado demostrado que no todo son ganas, también es fútbol, idea, estrategia y plan de juego. Los errores se pagan caros y el portero uruguayo Fernando Muslera falló en el segundo tanto.
Este resultado deja a España como líder del Grupo H con cuatro puntos, Cabo Verde y Uruguay son segundos con dos unidades, Arabia Saudita queda cuarto con solo una.
Los próximos partidos serán Uruguay contra España y Cabo Verde contra Arabia Saudita este viernes a las 6 p. m.