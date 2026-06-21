Irán se le atraganta a Bélgica en el Mundial

La Selección de Irán sumó su segundo empate en el Mundial tras el 0-0 ante Bélgica, en acción del Grupo G.

El portero iraní Alireza Beiranvand fue la figura al dejarse balones que llevaban marcado el sello de gol.

El 0-0 no fue aburrido, tuvo acciones de peligro en ambos marcos, pero el balón tenía su capricho y no ingresó.

Los belgas terminaron con 10 jugadores tras la expulsión de Nathan Ngoy al 67', aunque eso no marcó el rumbo del juego.



Ahora, el Grupo G vuelve a tener acción este domingo a las 7 p. m. entre Nueva Zelanda y Egypto.

