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Mundial 2026

Irán se le atraganta a Bélgica en el Mundial

Los belgas terminaron con 10 jugadores tras la expulsión de Nathan Ngoy.

Bélgica vs. Irán. AFP
Bélgica vs. Irán. AFP
Por Daniel Jiménez 21 de junio de 2026, 15:07 PM

La Selección de Irán sumó su segundo empate en el Mundial tras el 0-0 ante Bélgica, en acción del Grupo G. 

El portero iraní Alireza Beiranvand fue la figura al dejarse balones que llevaban marcado el sello de gol.

El 0-0 no fue aburrido, tuvo acciones de peligro en ambos marcos, pero el balón tenía su capricho y no ingresó.

Los belgas terminaron con 10 jugadores tras la expulsión de Nathan Ngoy al 67', aunque eso no marcó el rumbo del juego.

Ahora, el Grupo G vuelve a tener acción este domingo a las 7 p. m. entre Nueva Zelanda y Egypto.

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