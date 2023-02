Las maravillas menos conocidas del Parque Nacional Volcán Poás

Conocer uno de los cráteres activos más grandes del mundo es sin duda un motivo de mucho peso para ir de paseo al Parque Nacional Volcán Poás.



La gira de parques nacionales de +QN nos lleva hoy a conocer un destino ubicado en la provincia de Alajuela que ofrece a los visitantes un recorrido corto y accesible para apreciar esta maravilla de la naturaleza.



Adicional al cráter principal, la visita incluye un recorrido a la laguna Botos, que es un antiguo cráter ocupado por una laguna fría de 400 metros de diámetro.



El parque abre todos los días de 8 a.m. a 4 p.m. y opera mediante un sistema de reservaciones, por lo que los boletos se deben adquirir mediante la página oficial del SINAC.



Las entradas tienen un costo de ₡1.130 para los visitantes nacionales y residentes mayores de 13 años. Los niños nacionales y residentes entre los 2 y 12 años pagan ₡565; el precio del tiquete para visitantes no residentes mayores de 13 años es de $16,95 y de $5, 65 para los niños no residentes de entre 2 a 12 años de edad.