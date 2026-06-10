El secreto mejor guardado en Poás para escapar del estrés
En medio de las montañas y el aire fresco de Sabana Redonda, la Finca Ecoturística Poás se ha consolidado como un destino ideal para quienes desean alejarse del ritmo acelerado de la ciudad.
En medio de las montañas y el aire fresco de Sabana Redonda de Poás, la Finca Ecoturística Poás se ha consolidado como un destino ideal para quienes desean alejarse del ritmo acelerado de la ciudad y disfrutar de una experiencia rodeada de naturaleza.
A pocos kilómetros de San José, este espacio ofrece una combinación de recreación, descanso y contacto con el ambiente que atrae a visitantes de todas las edades (ver video adjunto).
Desde el momento en que se ingresa a la finca, el paisaje verde y la tranquilidad del entorno marcan la diferencia. El sonido del agua, el canto de las aves y la frescura característica de la zona crean un ambiente perfecto para desconectarse de las preocupaciones cotidianas y disfrutar de un día diferente en compañía de familiares o amigos.
Entre sus principales atractivos destaca la pesca de truchas, una actividad que permite a los visitantes disfrutar de momentos de entretenimiento en contacto directo con la naturaleza. Además, la finca cuenta con una minigranja de animales que despierta el interés de los más pequeños y brinda una experiencia educativa para quienes desean conocer más sobre la vida rural.
El recorrido también incluye senderos rodeados de vegetación, ideales para caminar y admirar la belleza natural del lugar. A esto se suman una pequeña cascada y un río que complementan el paisaje y ofrecen espacios perfectos para relajarse mientras se disfruta del entorno.
Para quienes buscan actividades recreativas, la finca dispone de piscina, una cancha de fútbol y áreas de juegos infantiles. Asimismo, cuenta con zonas de camping para los visitantes que desean extender su estadía y vivir una experiencia más cercana a la naturaleza.
La Finca Ecoturística Poás representa mucho más que un sitio de recreación. Su propuesta invita a valorar los espacios naturales, compartir tiempo de calidad con los seres queridos y redescubrir la tranquilidad que ofrece el campo. En una época donde el tiempo parece transcurrir cada vez más rápido, lugares como este recuerdan la importancia de detenerse, respirar aire puro y disfrutar de los pequeños momentos que construyen los mejores recuerdos.