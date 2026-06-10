El secreto mejor guardado en Poás para escapar del estrés

En medio de las montañas y el aire fresco de Sabana Redonda de Poás, la Finca Ecoturística Poás se ha consolidado como un destino ideal para quienes desean alejarse del ritmo acelerado de la ciudad y disfrutar de una experiencia rodeada de naturaleza.

A pocos kilómetros de San José, este espacio ofrece una combinación de recreación, descanso y contacto con el ambiente que atrae a visitantes de todas las edades (ver video adjunto).

Desde el momento en que se ingresa a la finca, el paisaje verde y la tranquilidad del entorno marcan la diferencia. El sonido del agua, el canto de las aves y la frescura característica de la zona crean un ambiente perfecto para desconectarse de las preocupaciones cotidianas y disfrutar de un día diferente en compañía de familiares o amigos.

Entre sus principales atractivos destaca la pesca de truchas, una actividad que permite a los visitantes disfrutar de momentos de entretenimiento en contacto directo con la naturaleza. Además, la finca cuenta con una minigranja de animales que despierta el interés de los más pequeños y brinda una experiencia educativa para quienes desean conocer más sobre la vida rural.

El recorrido también incluye senderos rodeados de vegetación, ideales para caminar y admirar la belleza natural del lugar. A esto se suman una pequeña cascada y un río que complementan el paisaje y ofrecen espacios perfectos para relajarse mientras se disfruta del entorno.

Para quienes buscan actividades recreativas, la finca dispone de piscina, una cancha de fútbol y áreas de juegos infantiles. Asimismo, cuenta con zonas de camping para los visitantes que desean extender su estadía y vivir una experiencia más cercana a la naturaleza.

La Finca Ecoturística Poás representa mucho más que un sitio de recreación. Su propuesta invita a valorar los espacios naturales, compartir tiempo de calidad con los seres queridos y redescubrir la tranquilidad que ofrece el campo. En una época donde el tiempo parece transcurrir cada vez más rápido, lugares como este recuerdan la importancia de detenerse, respirar aire puro y disfrutar de los pequeños momentos que construyen los mejores recuerdos.