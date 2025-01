¡Aquí venden el surtido más grande del país!

Ubicado en Llano Grande, Cartago, Tenampa Bar Restaurante es uno de los lugares más emblemáticos de la zona, con 75 años de historia. Originalmente, un bar y salón de baile, hoy es un reconocido restaurante y salón de eventos, ofreciendo a sus clientes una experiencia gastronómica única.



El negocio tico, inspirado en la famosa cantina Tenampa de la Plaza Garibaldi en México, es famoso por su surtido gigante, una deliciosa combinación de carnes que ha conquistado los paladares locales.

Abierto todos los días de 11 a.m. a 11 p.m., Tenampa se encuentra justo al lado de la Iglesia de San Isidro de Llano Grande. Además, puede seguirlos en redes sociales bajo Tenampa Bar Restaurante para no perderse ninguna de sus delicias. Si está en Cartago, no puede dejar de probar su surtido gigante, ¡un verdadero manjar que está dando de qué hablar!