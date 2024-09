A los 93 años, Mary Brenes abrió su taller de costura para seguir enseñando

En Escazú, San José, la pasión por la enseñanza no tiene edad. Mary Brenes Zúñiga, a sus 93 años, ha decidido reabrir su taller de modista, donde ahora instruye a seis personas en las técnicas de costura que ha perfeccionado durante más de 70 años de experiencia (ver nota completa en el video adjunto).



Desde joven, Brenes se destacó en la confección de todo tipo de vestidos, especialmente los de novia, por los cuales es reconocida en su comunidad. Sin embargo, su talento no se limitó a la costura. A los 50 años, decidió aprender a pintar, y posteriormente expuso sus obras en la Universidad de Costa Rica y en la Galería del ICE, demostrando que su creatividad no conoce fronteras.



Madre de cuatro hijos, abuela de 13 nietos y bisabuela de 10 bisnietos, Mary estuvo casada durante 70 años, hasta que enviudó hace cuatro. Lejos de retraerse, encontró en la enseñanza un refugio y una razón para seguir adelante. Su pasión la llevó a reunir nuevamente a sus antiguas alumnas, quienes tomaron clases con ella hace más de tres décadas. Todos los miércoles por la tarde, las paredes de su hogar se llenan nuevamente de risas, conversaciones y el sonido de las máquinas de coser.



Para la profesora y sus alumnas, las tardes de costura son mucho más que una actividad creativa; son momentos de encuentro y amistad. Entre telas, agujas y dedales, comparten no solo el arte de la costura, sino también el valor de la compañía y el aprendizaje mutuo.



Hoy, la Academia Mary es un símbolo de perseverancia y amor por la enseñanza, un legado que ha unido corazones y que sigue tejiendo historias de vida con cada puntada.