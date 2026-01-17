Tablero electoral: Luz Mary Alpízar vs. Douglas Caamaño

Nepotismo, el aumento de penas para ciertos crímenes o la posibilidad del levantamiento del secreto bancario fueron parte de los temas que se tocaron en la primera partida de Tablero electoral, el formato de Teletica.com que puso a jugar a los candidatos a la Presidencia de la República.



Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático, y Douglas Caamaño, de la Alianza Costa Rica Primero, fue la pareja debutante en este disruptivo espacio.



Ahí, la candidata debió responder, entre muchas otras, por qué su esposo es el primer lugar de su papeleta por San José.



Caamaño, por su parte, opinó sobre polémicas reformas en materia de Seguridad y pifió una pregunta que estamos seguros muchos costarricenses sí saben.



Puede observar, en el video adjunto, el entretenido careo entre ambos aspirantes.