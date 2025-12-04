Video: Alajuela se tira a la calle tras el tricampeonato de la Liga

Alajuela vive una fiesta. Los aficionados rojinegros se tiraron a la calle para celebrar el tricampeonato obtenido por la Liga Deportiva Alajuelense al derrotar 4-3 al Xelajú en penales tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario.

Inmediatamente terminado el juego, las calles se inundaron de aficionados con las banderas rojinegras, así como de pitos y gorras, entre otros.

En videos enviados a Teletica.com, sé observa como las calles se llenaron de vehículos pitando y el acceso a la provincia de los mangos se complicó, pues, la gente se tiró a las calles a festejar.





Este es el tercer título consecutivo de la Liga tras ganar anteriormente los cetros del 2023 y 2024.

El héroe de la noche fue el joven portero Bayron Mora, quien sustituyó al uruguayo Washington Ortega, quien sufre una lesión.



