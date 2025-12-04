Lo más destacado
Bayron Mora: El héroe inesperado del tricampeonato de la Liga
Nadie como la Liga en Centroamérica: Llegó el tricampeonato
¡Alajuelense es tricampeón de Centroamérica!
Video: Alajuela se tira a la calle tras el tricampeonato de la Liga
Los rojinegros derrotaron al Xelajú en penales y se dejaron por tercer año consecutivo la Copa Centroamericana.
Alajuela vive una fiesta. Los aficionados rojinegros se tiraron a la calle para celebrar el tricampeonato obtenido por la Liga Deportiva Alajuelense al derrotar 4-3 al Xelajú en penales tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario.
Inmediatamente terminado el juego, las calles se inundaron de aficionados con las banderas rojinegras, así como de pitos y gorras, entre otros.
En videos enviados a Teletica.com, sé observa como las calles se llenaron de vehículos pitando y el acceso a la provincia de los mangos se complicó, pues, la gente se tiró a las calles a festejar.
Este es el tercer título consecutivo de la Liga tras ganar anteriormente los cetros del 2023 y 2024.
El héroe de la noche fue el joven portero Bayron Mora, quien sustituyó al uruguayo Washington Ortega, quien sufre una lesión.
Bayron Mora: El héroe inesperado del tricampeonato de la Liga
Aquel 23 de noviembre, cuando se confirmó la lesión de Washington Ortega, muchos en la Liga temían lo peor.
Venía la etapa definitoria de la Copa Centroamericana con una final ante Xelajú por delante, por lo que muchos cuestionaron que a Alajuelense le faltaba un portero suplente de peso y que el joven Bayron Mora no estaba listo.
Nadie como la Liga en Centroamérica: Llegó el tricampeonato
Primero fue Andrés Carevic, luego Alexandre Guimaraes y ahora Óscar Ramírez, el técnico que gestó un nuevo logro internacional para el liguismo.
El tricampeonato de Copa Centroamericana es sinónimo de felicidad y hegemonía rojinegra. El club tico se pasea en la región, no hay quien le ponga una mano encima.
¡Alajuelense es tricampeón de Centroamérica!
En Centroamérica reina un león y ese es el de Liga Deportiva Alajuelense.
No hay nadie como la Liga que vuelve a demostrar que es insuperable, pese a un torneo dificilísimo de principio a fin y ni qué decir en la gran final de vuelta ante un Xelajú, que con muy poco, llegó a complicar.
Los rojinegros igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario y triunfaron por penales 4-3 con un destacado trabajo del portero suplente Bayron Mora, quien sustituyó al lesionado Washington Ortega y terminó siendo el héroe de la noche al parar dos penales.
Muchos dudaban de su inexperiencia, pero el tricampeonato lleva parte de su nombre y apellidos escrito en él.