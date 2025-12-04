Bayron Mora: El héroe inesperado del tricampeonato de la Liga

Aquel 23 de noviembre, cuando se confirmó la lesión de Washington Ortega, muchos en la Liga temían lo peor.

Venía la etapa definitoria de la Copa Centroamericana con una final ante Xelajú por delante, por lo que muchos cuestionaron que a Alajuelense le faltaba un portero suplente de peso y que el joven Bayron Mora no estaba listo.

La inexperiencia del joven oriundo de Paso Canoas, de apenas 22 años, hacía dudar a todos.

En su debut internacional en el primer partido de la final ante Xelajú, no pudo detener un penal que complicó la serie. Pero una semana después llegaría su noche.

Mora paró de todo en el estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala y le impidió el gol a los chapines que al final terminaron empatando 1-1 en tiempo reglamentario.

En tiempos extra voló en dos acciones, una de ellas un manotazo increíble que mandó por encima del arco.

Ya en la tanda de penales detuvo los penales de López y de Cárdenas y le fue a casi todos los lanzamientos a tiempo.

"Muy satisfecho y contento, no ha sido un camino fácil, fue muy largo y complicado, pero conseguimos lo que queríamos que es el tricampeonato", declaró a la cadena ESPN tras el partido y luego de recibir el premio al jugador de la final.

Durante el festejo fue uno de los que más celebró el título y su compañero Washington Ortega siempre fue su apoyo.

“Fue muy intenso de principio a fin y tuvimos un gran rival y gracias a Dios pudimos sacar esta victoria.

“Agradecer a la afición por todo el cariño y el apoyo y esto es para ellos y para Costa Rica también”, sentenció.

El nobel portero apenas suma cinco compromisos en la Primera División con la Liga, pero desde ya tiene un lugar en el corazón de toda la feligresía rojinegra al ser el inesperado héroe del tri centroamericano de la Liga.







