Nadie como la Liga en Centroamérica: Llegó el tricampeonato

Primero fue Andrés Carevic, luego Alexandre Guimaraes y ahora Óscar Ramírez, el técnico que gestó un nuevo logro internacional para el liguismo.

El tricampeonato de Copa Centroamericana es sinónimo de felicidad y hegemonía rojinegra. El club tico se pasea en la región, no hay quien le ponga una mano encima.

El Macho volvió justo para momentos como este: tocar la gloria y extenderla con un tricampeonato histórico en el torneo centroamericano.

Eso sí, este título llegó con un condimento diferente al de ediciones anteriores: cerrar todas las series de ida y vuelta lejos del estadio Morera Soto.

El club eliminó al Motagua y Olimpia en Honduras y ahora se impuso al Xelajú en Guatemala. El León rugió con fuerza afuera de La Catedral.

Al Motagua lo dejó fuera en cuartos de final, al Olimpia en la semifinal y venció al Xelajú en la final del certamen.

La siguiente pregunta es la clave: hasta dónde llegará el éxito manudo y cuánto podría catapultar este cetro el ansiado título de campeonato nacional.