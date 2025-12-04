Lo más destacado
Video: Alajuela se tira a la calle tras el tricampeonato de la Liga
Bayron Mora: El héroe inesperado del tricampeonato de la Liga
Nadie como la Liga en Centroamérica: Llegó el tricampeonato
¡Alajuelense es tricampeón de Centroamérica!
Óscar Ramírez celebra el tricampeonato de la Liga: "La clave fue nunca claudicar"
El Machillo consiguió su primer título internacional con Alajuelense.
El técnico Óscar Ramírez expresó su satisfacción tras conquistar la Copa Centroamericana con Alajuelense, luego de superar a Xelajú y obtener así su tercer título consecutivo del torneo.
Ramírez aseguró que la base del éxito fue la mentalidad del plantel, destacando que “la clave fue nunca claudicar, nunca dejar de luchar”.
Recordó que durante el torneo enfrentaron momentos complejos, pero la constancia del grupo permitió superar cada obstáculo.
El estratega también dedicó palabras de reconocimiento para el rival.
“Felicitar al Xelajú, hubo algunos que lo quisieron menospreciar, es un equipo que tiene futuro”, expresó Ramírez, resaltando la intensidad y la competitividad que mostró el cuadro guatemalteco en la serie final.
Uno de los puntos altos fue el papel del portero Bayron Mora, quien detuvo dos penales en la serie final.
“Lo de Bayron Mora es muy positivo, hay futuro para el club y el país”, afirmó, al tiempo que extendió un mensaje de felicitación a Diego Cejas, preparador de porteros, por el desempeño del guardameta en el torneo. “Ha hecho un gran trabajo”, añadió.
Ramírez también repasó los momentos de tensión vividos en la final, especialmente en los tiempos extra.
"Tuvimos momentos críticos, la que nos pegan en el palo en los tiempos extra y luego generaron opciones, así es el fútbol, allá nosotros tuvimos dos penales, en general fue una final difícil, ante un rival complicado", indicó.
El técnico subrayó que enfrentar un rival tan competitivo como Xelajú le dio aún más valor al título.
A su criterio, fue una final dura, disputada y que exigió al máximo a sus dirigidos para alcanzar la gloria regional una vez más.
Con este nuevo trofeo, Alajuelense refuerza su hegemonía en la zona y confirma la solidez del proyecto deportivo que viene construyendo en los últimos años.
Video: Alajuela se tira a la calle tras el tricampeonato de la Liga
Alajuela vive una fiesta. Los aficionados rojinegros se tiraron a la calle para celebrar el tricampeonato obtenido por la Liga Deportiva Alajuelense al derrotar 4-3 al Xelajú en penales tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario.
Inmediatamente terminado el juego, las calles se inundaron de aficionados con las banderas rojinegras, así como de pitos y gorras, entre otros.
Bayron Mora: El héroe inesperado del tricampeonato de la Liga
Aquel 23 de noviembre, cuando se confirmó la lesión de Washington Ortega, muchos en la Liga temían lo peor.
Venía la etapa definitoria de la Copa Centroamericana con una final ante Xelajú por delante, por lo que muchos cuestionaron que a Alajuelense le faltaba un portero suplente de peso y que el joven Bayron Mora no estaba listo.
Nadie como la Liga en Centroamérica: Llegó el tricampeonato
Primero fue Andrés Carevic, luego Alexandre Guimaraes y ahora Óscar Ramírez, el técnico que gestó un nuevo logro internacional para el liguismo.
El tricampeonato de Copa Centroamericana es sinónimo de felicidad y hegemonía rojinegra. El club tico se pasea en la región, no hay quien le ponga una mano encima.
¡Alajuelense es tricampeón de Centroamérica!
En Centroamérica reina un león y ese es el de Liga Deportiva Alajuelense.
No hay nadie como la Liga que vuelve a demostrar que es insuperable, pese a un torneo dificilísimo de principio a fin y ni qué decir en la gran final de vuelta ante un Xelajú, que con muy poco, llegó a complicar.
Los rojinegros igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario y triunfaron por penales 4-3 con un destacado trabajo del portero suplente Bayron Mora, quien sustituyó al lesionado Washington Ortega y terminó siendo el héroe de la noche al parar dos penales.
Muchos dudaban de su inexperiencia, pero el tricampeonato lleva parte de su nombre y apellidos escrito en él.