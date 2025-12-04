Óscar Ramírez celebra el tricampeonato de la Liga: "La clave fue nunca claudicar"

El técnico Óscar Ramírez expresó su satisfacción tras conquistar la Copa Centroamericana con Alajuelense, luego de superar a Xelajú y obtener así su tercer título consecutivo del torneo.

Ramírez aseguró que la base del éxito fue la mentalidad del plantel, destacando que “la clave fue nunca claudicar, nunca dejar de luchar”.

Recordó que durante el torneo enfrentaron momentos complejos, pero la constancia del grupo permitió superar cada obstáculo.

El estratega también dedicó palabras de reconocimiento para el rival.

“Felicitar al Xelajú, hubo algunos que lo quisieron menospreciar, es un equipo que tiene futuro”, expresó Ramírez, resaltando la intensidad y la competitividad que mostró el cuadro guatemalteco en la serie final.

Uno de los puntos altos fue el papel del portero Bayron Mora, quien detuvo dos penales en la serie final.

“Lo de Bayron Mora es muy positivo, hay futuro para el club y el país”, afirmó, al tiempo que extendió un mensaje de felicitación a Diego Cejas, preparador de porteros, por el desempeño del guardameta en el torneo. “Ha hecho un gran trabajo”, añadió.

Ramírez también repasó los momentos de tensión vividos en la final, especialmente en los tiempos extra.

"Tuvimos momentos críticos, la que nos pegan en el palo en los tiempos extra y luego generaron opciones, así es el fútbol, allá nosotros tuvimos dos penales, en general fue una final difícil, ante un rival complicado", indicó.





El técnico subrayó que enfrentar un rival tan competitivo como Xelajú le dio aún más valor al título.

A su criterio, fue una final dura, disputada y que exigió al máximo a sus dirigidos para alcanzar la gloria regional una vez más.

Con este nuevo trofeo, Alajuelense refuerza su hegemonía en la zona y confirma la solidez del proyecto deportivo que viene construyendo en los últimos años.







