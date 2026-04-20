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Hernán Medford: "Demostramos que Saprissa sabe jugar una final"
"Si no nos da sería una lastima", dice Joel sobre posibilidad de quedar eliminados
Clásico de los heridos: Saprissa se despide de la cima y Alajuelense aún ve lejos clasificar
Óscar Ramírez vio algo en arbitraje del clásico: "Hay cositas, mejor no hablo"
Esto fue lo que dijo el entrenador rojinegro.
El entrenador de Alajuelense, Óscar Ramírez, prefirió morderse la lengua para no hablar del arbitraje de Josué Ugalde en el clásico nacional, que terminó 1-1 en el Morera Soto.
En la conferencia de prensa posterior al juego, al Macho Ramírez le preguntaron por una acción en el segundo tiempo entre el saprissista Gerald Taylor y el defensor manudo Alexis Gamboa, pero el timonel prefirió no referirse a profundidad, aunque sí dijo que "hay cositas, mejor no hablo".
Estas fueron las declaraciones más destacadas de Ramírez tras el partido:
Análisis del clásico: La idea era ganar para poder depender de nosotros, ahora nos queda pelear estos dos partidos y ver qué pasa.
Jugada polémica de posible penal a favor de la Liga: Del arbitraje no sé... debería no opinar, pero sí hay cositas, mejor no hablo.
Jugadores con lesiones: Hay cosas que si las digo va a sonar a excusas, me tengo que retener y ser más claro, hay algo simple, cuando usted es campeón centroamericano, campeón nacional y campeón de Recopa, la lógica dice que en algún momento de paga. Reventaron algunos y tengo que lidiar con eso.
Tratamiento de la prensa con temas de la Liga: Hay gente de todo, hay periodistas o no periodistas que opinan de todo y la gente dice eso, yo prefiero retenerme. Hay una anécdota, un muchacho una vez llegó y me dijo que por qué no hablaba unas cosas a un periodista, cuando un agricultor pierde dos cosechas no puedo ir a criticarlo porque yo no tengo conocimiento en esa área, que me disculpen, pero muchas veces se habla con el calor, con hacer daño y mejor me quedo callado.
Fallos en definición: Si pudiéramos llevar las cámaras del CAR... si hay algo que trabajamos es la definición. El estar un poco con la presión que es esto. Muchas veces el estar con precisa no es lo correcto.
Ambiente en camerino: Mientras haya vida, hay que darle con todo, han pasado muchas cosas. Todo existe en el fútbol.
Hernán Medford: "Demostramos que Saprissa sabe jugar una final"
El técnico de Saprissa, Hernán Medford, se marchó satisfecho del Morera Soto, luego del 1-1 ante Alajuelense en el clásico.
Medford aseguró que "Saprissa es un equipo que sabe jugar finales" y que está a un partido de asegurar el segundo lugar.
Estas fueron las declaraciones más destacadas de Medford tras el partido:
"Si no nos da sería una lastima", dice Joel sobre posibilidad de quedar eliminados
El atacante de Alajuelense, Joel Campbell, aseguró que sería una lástima quedar eliminados en el torneo, luego del 1-1 en el clásico nacional en el Morera Soto.
Joel fue titular y jugó un gran partido, como en sus mejores años, regateó, dribló, sacó faltas y hasta le hicieron un penal.
Al finalizar el juego, el jugador brindó declaraciones en la transmisión de FUTV y destacó que pese a estar agradecido por la oportunidad de jugar un clásico más, se marchó triste por lo poder llevarse la victoria y poner a soñar al liguismo con la clasificación.
Clásico de los heridos: Saprissa se despide de la cima y Alajuelense aún ve lejos clasificar
Este fue el clásico de los heridos, un 1-1 en el Morera Soto y el que sonrió fue Herediano. Saprissa se despide del liderato y la Liga aún está afuera de la zona de clasificación.
Un clásico tiene folclor, ímpetu, garra, deseos, y sí... todo eso se vio en cancha. Dos goles, dos equipos urgidos por ganar, buen duelo en el banquillo entre Óscar Ramírez y Hernán Medford y un resultado justo en el césped.
Aquí no hay espacios para la polémica, Joel Campbell fue titular y dejó destellos de lo que un día fue, sostuvo el balón, le hicieron faltas, creó peligro, en fin... lo que ya sabemos en nuestro recuerdo. Fue su mejor partido del semestre.
En cuanto al Saprissa, los morados golpearon por medio de la vieja confiable: la táctica fija. Un buen centro y confiar en su torre para herir al rival.