Óscar Ramírez vio algo en arbitraje del clásico: "Hay cositas, mejor no hablo"

El entrenador de Alajuelense, Óscar Ramírez, prefirió morderse la lengua para no hablar del arbitraje de Josué Ugalde en el clásico nacional, que terminó 1-1 en el Morera Soto.

En la conferencia de prensa posterior al juego, al Macho Ramírez le preguntaron por una acción en el segundo tiempo entre el saprissista Gerald Taylor y el defensor manudo Alexis Gamboa, pero el timonel prefirió no referirse a profundidad, aunque sí dijo que "hay cositas, mejor no hablo".

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Ramírez tras el partido:

Análisis del clásico: La idea era ganar para poder depender de nosotros, ahora nos queda pelear estos dos partidos y ver qué pasa.

Jugada polémica de posible penal a favor de la Liga: Del arbitraje no sé... debería no opinar, pero sí hay cositas, mejor no hablo.

Jugadores con lesiones: Hay cosas que si las digo va a sonar a excusas, me tengo que retener y ser más claro, hay algo simple, cuando usted es campeón centroamericano, campeón nacional y campeón de Recopa, la lógica dice que en algún momento de paga. Reventaron algunos y tengo que lidiar con eso.

Tratamiento de la prensa con temas de la Liga: Hay gente de todo, hay periodistas o no periodistas que opinan de todo y la gente dice eso, yo prefiero retenerme. Hay una anécdota, un muchacho una vez llegó y me dijo que por qué no hablaba unas cosas a un periodista, cuando un agricultor pierde dos cosechas no puedo ir a criticarlo porque yo no tengo conocimiento en esa área, que me disculpen, pero muchas veces se habla con el calor, con hacer daño y mejor me quedo callado.

Fallos en definición: Si pudiéramos llevar las cámaras del CAR... si hay algo que trabajamos es la definición. El estar un poco con la presión que es esto. Muchas veces el estar con precisa no es lo correcto.

Ambiente en camerino: Mientras haya vida, hay que darle con todo, han pasado muchas cosas. Todo existe en el fútbol.